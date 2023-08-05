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首支開罰338張！竹縣固定聲音照相科技執法 10月增3處

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣西濱路二段與蓮花路223巷交叉口附近將設置固定式聲音照相設備。圖／新竹縣政府提供
新竹縣西濱路二段與蓮花路223巷交叉口附近將設置固定式聲音照相設備。圖／新竹縣政府提供

噪音車擾人清夢，新竹縣環保局去年3月在竹北市中華路北上路段，裝設固定式聲音照相科技執法設備，截至今年6月共拍到20526輛疑似噪音車，經人工檢視告發338件，雖然告發率僅2.23%，但為了提高民眾生活品質，環保局將在竹東鎮、竹北市增設3套設備，預計10月完成架設。

環保局表示，固定式聲音照相科技執法設備是依據「機動車輛噪音管制標準」執法，速限50公里以下路段管制標準為86分貝，道路速限50到70公里路段則為90分貝，超標可處1800元以上、3600元以下罰鍰。雖然首套科技執法設備告發率僅2.23%，但告發率已是全國第4名，而未告發的原因眾多，包含風速大於每秒5公尺、下雨地面潮濕等環境因素，以及車牌髒汙模糊、車速過快鏡頭拍不清楚等情，為避免爭議，依規定都不裁罰。

新竹縣政府依據民眾陳情資料，上個月底完成會勘，決定增加3套固定式聲音照相科技執法設備，設置地點分別為竹東鎮北興路二段77-1號、西濱路二段與蓮花路223巷口、興隆路一段與台科路口，預計10月完工上路，設備前100公尺也會設標誌提醒。

新竹縣長楊文科說，期盼透過科技執法，提高行駛中機動車輛噪音稽查量能，減少噪音車或改裝車在寧靜的夜晚呼嘯而過，進而提高居民生活品質。

科技執法 噪音 新竹

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