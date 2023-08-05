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逾半非教育業務 竹市國小代辦採購惹議 遭檢討
新竹市政府去年將棒球場開幕系列活動560萬元標案委由國小代辦引發爭議，新竹市審計室調查發現竹市國小代辦採購案不只一樁，2018年到2022年共31有件，而且超過半數非教育業務，須檢討改善；新竹市政府表示，過去基於分工合作理念才請學校輪流辦理採購，市長高虹安上任後已要求避免這種作法，將續檢討改進。
審計室報告指出，竹市府推動各項教育活動，部分採購案委託國小代辦，近5年竹市府由學校代辦的採購案共31件，決標金額達1.1億元。另依學校回填調查表，代辦採購案有18件非屬教育業務，另有影響教育業務推行、採購案承辦人不具採購專業基礎訓練及格證書情形。
依據電子採購網公開資訊，新竹市政府過去請學校代辦採購案類別多元，包含市立棒球場開幕系列活動委託專業服務勞務採購案、萬聖節活動委託專業服務案、台灣燈會競賽燈區布展規畫及施作勞務採購案等；據了解，有學校因為幫市府招標辦活動，人力捉襟見肘，結果辦不了畢業旅行。
新竹市政府表示，過去基於分工合作理念，擇定適當學校輪流協助辦理部分案件，之後非屬教育相關業務將避免請學校協助，並持續檢討改進。
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