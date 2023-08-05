世界客家博覽會將登場 8-10日試營運

2023世界客家博覽會11日開幕，桃園市政府昨天宣布8日至10日試營運，讓有興趣的民眾可以先睹為快。

世界客家博覽會由行政院客家委員會和桃園市政府共同舉辦，活動以「Travel to Tomorrow」天光日个客家為主軸，展現客家人遷徙至世界各地，發展出融合客家與當地文化的多元面貌，除了台灣館、世界館2大主展館，另有8個副展館及17處衛星展區。

世界館2樓的竹編光域漫遊環型裝置，有落地及懸空的環形狀，讓觀賞者有不同的貼近視角，民眾可掃QR碼將代表自己的圖像投映其中，象徵大家的連結；台灣館有來自屏東六堆的稻田展區，能聞到淡淡稻香，用客家話說出指定句子，由智能系統判定發音標不標準；副場館之一的兒童美術館夜間也有光雕秀，活動精采可期。

桃園市長張善政表示，大家期待已久的世客博即將展開，世界館展出客家鄉親在20個國家發展出多元在地文化，台灣館著重在扎根與共榮，邀請14縣市一同參與，展現客家人在台族群融合發展故事，並深刻體會客家文化的優質。

桃園市政府昨天宣布展館試營運，新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市副市長蔡麗清及客家委員會副主任委員周江杰等人共襄盛舉，而行政院長鄭文燦昨天下午也在桃園市副市長蘇俊賓陪同下前往。

鄭文燦說，世客博除了要讓國內外看到台灣是客家文化重鎮，也要讓民眾認識客家並非只有懷舊，還有不斷進取精神。