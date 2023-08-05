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航空城建設改變水路 農地無水用

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園報導
地方上認為把灌溉溝渠原有80%的水倒入滯洪池，大幅減少原有灌排的水量並不正確。圖／桃園市議員游吾和提供
地方上認為把灌溉溝渠原有80%的水倒入滯洪池，大幅減少原有灌排的水量並不正確。圖／桃園市議員游吾和提供

桃園市政府推動大園航空城開發案，目前進行園區各項基礎建設，但有議員接獲民眾陳情，指基礎建設改變原有灌溉溝渠，導致園區下游農地用水大減8成，大園市區6百多戶也面臨排放到溝渠的民生汙水無法稀釋沖走的窘境，苦不堪言；對此，航空城工程處承諾變更原先設計，設法改善民眾問題。

桃園市議員游吾和指出，航空城基礎建設改變灌溉溝渠水路，主要影響大園區中正東路、中華路91巷和中興街3條街道沿線灌溉溝渠，導致中正東路近6公頃的稻田、中華路91巷約1公頃的蔬果菜園幾乎無水可用。

游吾和也指出，由於早期灌溉與民生廢水排放共用同一條溝渠，上游水源減少，也導致中華路91巷、中興街溝渠沿線各有3、4百戶民宅民生廢水無足夠水源稀釋和沖淡流放，導致環境髒亂騷臭不堪。

航空城工程處表示，關於農田灌溉一事，事前有和農水署開會討論，由農水署提出灌溉排水路線需求，施工也以農水署需求進行，而且設計也有跟水務局討論過，水務局也有同意。至於灌溉溝渠水量無法沖走民生汙水情形，主要是上游管線口徑不夠，導致下游水量不夠，會檢討改善，目前朝增加管線口徑方向設計。

另外，市議員徐其萬與橫峰里長徐振坤也反映大園有許多良田規畫為產專區後不再耕種，但有數十公頃農地未畫入開發，市府和農水署有必要重新檢視排水系統，以免原本完整灌溉系統被工程搞得七零八落；地政局則回應，地方若對用地規畫有疑慮，可提出要求，市府會配合協調或開說明會溝通。

航空城 議員

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