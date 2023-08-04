世客博8日起3天試營運 更推出50家優質特色伴手禮

2023世界客家博覽會8月11日登場，展開為期66天活動，桃園市政府今舉行世客博2大主展館試營運暨特色伴手禮發布記者會，宣布主、副展館與衛星展區8至10日展開為期3天的試營運，並推出特色伴手禮，展現出世界、在地與客家的多面向融合。

桃園市長張善政、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市副市長蔡麗清及客家委員會副主任委員周江杰一同出席記者會，行政院副院長鄭文燦下午也前來視察。

世客博以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，規畫2大主展館台灣及世界館及8個副展館及17處衛星展區。

桃園市長張善政表示，大家期待已久的世客博即將展開，世界館展出客家鄉親在20個國家發展出多元在地文化，台灣館著重在扎根與共榮，邀14縣市一同參與，展現客家人在台族群融合發展故事，並深刻體會客家文化的優質，活動也與50家優質廠商合作推出的特色客家伴手禮。

侯友宜表示，全台客家人口有466萬人，其中桃園90萬位居第1，新北67萬人排第2，新竹縣、苗栗縣則是比例最高，活動辦在桃園相當合適。他在新北市府期間一直推客家文化，除語言外已蓋5間客家場館，目標要蓋到10間，並建構客家聚落。要發揚客家文化並走入世界，讓世界看到客家精神及對社會貢獻。

楊文科指出，有太陽的地方就有客家人，這次世客博竹縣展館以客家信念為題，包含義民爺的忠義精神，展現過去客家義勇軍奮力抗日，打死不退精神。另一信念則是晴耕雨讀，顯現客家人勤奮並重視讀書，邀請大家把握時間參觀。

苗栗縣長鍾東錦說，客家人有硬頸精神，也影響了近代史，不過客語已出現危機，應該要好好傳承。

蔡麗清表示，世客博結合14縣市共同展現，客家族群遷徙各地如何融合，新竹有3成客家人口，又有新竹科學園區，這次展區主軸放在客家煉金術，展現客家人如何在城市發展中互動及改變。

周江杰指出，客家人散布在世界各地，對經濟政府體制、文化等方面，扮演重要角色，希望世客博能廣邀各族群的人來，讓客家文化登上世界。