秀水社區關懷據點揭牌 鍾東錦巧扮新郎還允諾汰換設備
苗栗縣後龍鎮秀水社區照顧關懷據點今天上午舉行揭牌啟用儀式，成為全縣第207處據點，里辦公室安排一場「內山姑娘要出嫁」節目橋段，讓縣長鍾東錦巧扮新郎迎親，整個會場彌漫洋洋喜氣；被戲稱秀水社區女婿的鍾東錦也允諾，縣府會盡快協助社區將音響相關設備汰舊換新。
縣府社會處指出，秀水社區是縣內的第207個照顧關懷據點，也是後龍第13處據點，現場並頒發15萬元的開辦費，該據點將於每周一、五的早上8至12點辦理共餐，提供關懷訪視、健康促進、社會參與服務，鼓勵長輩到社區參與活動，健康到老。
今天的揭牌儀式可說別出心裁，在里長趙守雄與社區理事長許淵文策畫下，安排了「內山姑娘要出嫁」和「弄獅」等節目，不但炒熱會場氣氛，增添不少喜氣，縣長鍾東錦臨場被安排成新郎，讓他意外成為秀水社區的女婿，他還自嘲說「我晚上不知怎麼向太太交代？」議長李文斌也笑稱「秀水社區撿到一個縣長女婿」，現場氣氛歡樂「笑果」十足。
鍾東錦說，秀水社區的巧思，讓原本樣版式的揭牌儀式，變得更有趣而好玩，也藉此凝聚了社區向心力，讓大家看了非常感動。對於社區活動中心的音響老舊，音質不佳，訴求汰舊換新裝備，他也當場指示社會處積極協助，以鼓勵社區長輩踴躍走出戶外參與據點活動，促進自己健康，延緩老化速度。
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