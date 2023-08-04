竹市自辦重劃案誰核定掀議 藍批綠議員勿「認知作戰」

新竹市自辦重劃案近來引發熱議，有網路粉專稱相關重劃案件涉及派系與建商等利益，民進黨議員劉康彥也發文表示這些自辦重劃都是在國民黨的林政則、許明財市長任內核准。對此，議會國民黨團總召陳慶齡批評是「認知作戰」，這些自辦重劃案都是在民進黨林智堅市長任內所核定，不該欺騙不懂的民眾。

劉康彥發文指出，新竹市4件市地重劃案、3件農村社區土地重劃案，除了東光市地重劃案因有開發時程限制等於2017年核准同意成立籌備會，其他案件通通都是在林政則 或許明財2名市長時期就核准成立籌備會及重劃會通過，並核定重劃範圍。

劉康彥還說，從相關會議紀錄的重劃會的主席及負責人看出一些在地勢力的端倪，為了避免不再複製關埔一期，寧願蓋好蓋滿也可犧牲公共建設的亂象，林智堅市長上任後就宣布在他任內不會再有自辦重劃，並質疑高虹安短視近利，恐怕又要重蹈覆轍。

陳慶齡則不滿劉康彥發文，他直言這些說法是急著抹黑高虹安還有國民黨、想幫林智堅護航的結果，「網軍側翼一條龍的操作」令人不齒。並表示自辦重劃的關鍵在於有沒有核定重劃計畫書和重劃會，後續才會真正執行，也就是「誰核定了重劃計畫書和重劃會」，這些都是公開資訊。

陳慶齡強調，自辦市地重劃「富美、高峰、東光」的重劃計畫書、重劃會都是在林智堅任內所核定，民進黨議員的說法是認知作戰，而且「有錯都是別人的錯，自己絕對很清高」。並批評這些抹黑言論是一條龍搭配媒體露出，更是秀下限、雙標的操作。

針對自辦重劃案引發討論，新竹市政府今天發出新聞稿嚴正澄清，強調高虹安市長上任後並未核准任何1件自辦重劃案，且現有4件自辦市地重劃案，其中「高峰、富美、東光」3案均為前市長林智堅任內核定重劃計畫書，並正式成立重劃會，盼部分民代本於事實評論，擷取片面資訊誤導閱聽眾並非民眾所樂見。

市府地政處指出，自辦市地重劃涉及新竹市民權益甚鉅，公權力應依法監督，故市府為加強保障地主權益，強化工程施工品質及確保重劃完成後公共設施水準符合需求，高虹安上任後即指示市府團隊，依法依規定核實辦理自辦重劃工程預算書圖審查，並強化施工查核頻率，以維護公共工程品質。

市府強調，新竹市是座正在高速成長中的城市，新市府團隊持續推動重大建設之外，並將依據都市計畫規定，整合各方意見，在市議會監督之下，於部分都市區域推動都市更新、市地重劃及區段徵收等整體開發，以建設完善公共設施的都市環境，滿足市民對適當居住空間及生活品質需求。