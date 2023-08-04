中油計畫打造碳封存CCS試驗場 通霄鎮民要求公開說明

中油公司因應2050溫室氣體淨零排放，計畫在苗栗縣通霄鎮梅南里地區打造碳封存CCS試驗場域，把二氧化碳液化打入井內封存地底，上月25日相關變更環境影響評估審查通過，由於地方渾然不知，近日鎮民紛紛透過臉書社群表達不滿與疑慮，並要求中油出面說明。

苗栗縣政府工商發展處指出，依據環保署公開計畫書內容所示，中油為配合中央2050年溫室氣體淨零排放政策，計畫利用通霄鎮鐵砧山現有天然氣注產區之D井坪用地鑽探1口二氧化碳灌注井（深度約1850公尺），並修復原有2口油氣井作為監測井，以規畫碳封存試驗場，用地面積約1萬0251平方公尺，試驗時程預計3年，二氧化碳灌注量每年10萬噸。

地方質疑，中油在前端捕集過程有無安全疑慮，是否產生有毒物質？運送過程由槽車載運，一年10萬噸，需要很多車次，對當地交通會有多少影響？儲存過程，在地面上有無溢出，危害工作人員、周邊居民的可能？地下儲存如果洩漏，對環境有何影響，事前能否切實防範、若洩漏能事後補救？

另外，中油「試驗計畫」雖然有緊急應變機制，但安排多少的人員？如果有大量傷患情形，當地的救護、醫療資源是否足夠？網友紛紛要求中油應該提出相關資料向鎮民多做說明，不要只是用回饋、補助，就想簡單地擺平地方。

苗縣府表示，中油雖於計畫內已有規畫緊急洩漏應變計畫，卻未事前向當地居民詳細說明計畫內容及執行方式，使民眾針對驗證碳捕存技術的可行性、安全性，以及外溢汙染風險等潛在性問題存有疑慮。因整體計畫涉及專業領域，中油有責任向民眾說明以解決疑慮。

中油公司發言人張瑞宗則表示，當地地質條件厚度足夠、深度適中，且儲氣層的蓋岩層緻密厚實，是理想的天然儲氣窖，通霄鐵砧山液化石油氣注氣井已實施多年，安全性及對環境衝擊均無疑慮。且「碳封存CCS試驗場域」是國家整體計畫，未來與在地溝通也會是重點環節之一，請民眾放心。