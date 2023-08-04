苗栗特色館推「現地創作」體驗 快意生活陶報名爆滿

苗栗縣文化觀光局為營造苗栗特色館園區的陶藝特色亮點，讓民眾體驗手作互動樂趣，8月間將連續利用4個周休二日假期安排陶藝家「現地創作」，以手捏陶、手拉坯、花藝、茶藝展演與民眾互動體驗；此外文觀局推出的「快意陶生活計畫」，盼透過藝術療癒，提供縣內高齡者多元服務，讓長輩在伯公照護站就近學習手作陶藝，原定提供8個服務據點，結果多達23個社團及協會報名，縣府也「照單全收」全數安排活動。

苗栗文觀局指出，苗栗特色館安排的現地創作在8月5、6日及12、13日、19、20日及26、27日共4個周休假期推出，活動時間從下午1點到4點，邀邱俊斌、邱連偉、林秀貞、林寶梅、蕭立楠、蘇容榆、黃彥蓉、藍詩妤等陶藝老師到園區以手捏陶、手拉坯、花藝、茶藝展演，歡迎大家在假日期間來苗栗特色館看展、嘗美食、感受陶藝手作樂趣。

苗栗特色館園區廣闊，非常適合安排家族親子小旅行，無論到園區打卡熱點拍美照、採購在地農特產、看展覽、生態池觀荷、餵魚，樂趣多多，歡迎大家到特色館走走逛逛，打造屬於自己的優質小旅行。園內的苗栗陶瓷博物館目前推出「苗陶遇見泥」聯展，展期至8月20日，歡迎入館參觀。

另外，文觀局辦理的快意陶生活計畫，希望透過藝術療癒方式提供高齡者服務，讓長輩在社區伯公照護站可就近學手作陶藝，今年報名創新高，共23個伯公照護站據點報名，遠超出預定辦理的8個據點，為鼓勵長輩多走出戶外參與活動，因此加開名額，全數錄取，要讓想參加的社區長輩都能體驗玩陶樂趣，並傳遞藝術美學的療癒功效。