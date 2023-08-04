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竹塹中元城隍祭將登場 高虹安、王彩樺大跳保庇舞宣傳

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
2023竹塹中元城隍祭將於8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，市長高虹安和「保庇天后」王彩樺、Q版神偶同台大跳保庇舞為活動宣傳。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭將於8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，市長高虹安和「保庇天后」王彩樺、Q版神偶同台大跳保庇舞為活動宣傳。記者張裕珍／攝影

2023竹塹中元城隍祭8月15日至30日登場，接力舉辦「福門大開、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」4大系列活動。竹市府今天在新竹城隍廟前舉辦記者會，市長高虹安和「保庇天后」王彩樺、Q版神偶同台大跳保庇舞為活動宣傳，歡迎民眾踴躍參與新竹地區年度最大宗教盛事。

高虹安表示，新竹都城隍廟已有275年歷史，市府連年與都城隍廟合作舉辦的竹塹中元城隍祭，為竹市唯一的民俗類無形文化資產，希望透過活動藉此提升傳統宗教文化能見度與知名度，推廣並傳承珍貴的在地文化，同時也帶動新竹市觀光發展。

2023竹塹中元城隍祭的4大活動，分別為8月15日（農曆6月29日）福門大開、8月16日（農曆7月1日）夯枷解厄、8月28日（農曆7月13日）查夜暗訪與8月30日（農曆7月15日）遶境賑孤。其中夯枷解厄採現場與網路報名，報名資訊可上https://www.weiling.org.tw/RemoveCangueReg/reg-s1.php。

夯枷解厄當天將有陰陽司公駐駕北壇驛舘，信眾需要背負紙做的「枷鎖」跟隨陰陽司公前往北壇。枷就是古代犯人移監時帶的木製枷鎖，無論道教或佛教都認為人帶著「原罪」，故信眾背枷鎖即代表自己背負的罪過，請陰陽司公代向城隍爺請求赦免。

市府指出，今年除了4大系列活動，也特別舉辦「城隍祭小學堂活動」，只要至活動指定的8間商店，使用手機掃描QRcode回答城隍祭相關問題，可集章兌換「新竹都城隍神明造型香氛片」，還有機會抽到今年特製的「新竹都城隍廟牌坊造型積木」。

新竹都城隍廟指出，新竹都城隍廟每年農曆7月均會遵循古禮，舉辦竹塹中元城隍祭，祈求國泰民安、風調雨順，為新竹市最具代表性的宗教年度盛事；此外，8月底也將首度舉辦都城隍盃街舞大賽，希望讓更多人認識城隍祭，同時促進新竹市觀光人潮。

今天記者會現場也邀來藝人王彩樺與高虹安一起大跳保庇舞，王大讚高很厲害、節奏感好。王彩樺說，自己來新竹一定會到城隍廟參拜求平安，不只城隍爺很靈驗，城隍廟周邊還有很多美食小吃，歡迎全國民眾來新竹玩，一起體驗城隍祭慶典。

竹市府民政處長嚴翊琦說，今年竹塹中元城隍祭推出4款紀念明信片，即日起開始發放，民眾可至新竹都城隍廟服務台、市府1樓服務台、3區區公所服務台、車站遊客中心服務台、稅務局服務台及文化局服務台免費領取，數量有限、發完為止。詳情可上新竹市政府或新竹都城隍廟粉絲專頁查詢。

2023竹塹中元城隍祭8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，為活動宣傳。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，為活動宣傳。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭將於8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，邀來保庇天后王彩樺宣傳。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭將於8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，邀來保庇天后王彩樺宣傳。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭將於8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，市長高虹安和「保庇天后」王彩樺合體宣傳。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭將於8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，市長高虹安和「保庇天后」王彩樺合體宣傳。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭將於8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，多名議員與里長都參與。記者張裕珍／攝影
2023竹塹中元城隍祭將於8月15日至30日登場，竹市府今天在新竹都城隍廟前舉辦記者會，多名議員與里長都參與。記者張裕珍／攝影

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