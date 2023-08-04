全台去年車禍死超過3千人 8成學生事故是因騎機車

交通部道路交通事故統計，去年全台因交通事故死亡的人數達3085人，其中機車死亡人數占死亡總人數63%，學生遭遇的車禍事故中，更有85%是騎乘機車時發生，新竹區監理所昨舉辦大專院校與高中交通安全種子師資培訓計畫，將機車安全列為宣導重點，盼降低學生事故發生率。

新竹區監理所表示，經統計18歲至24歲的學生因交通事故死傷者，約有85%是騎乘機車時發生，為此監理所開辦培訓計畫，鼓勵學生在學騎機車上路前，應該報名「機車駕訓班」，由教官指導、接受完整正規訓練，交通部還補助1300元，外加桃園市及新竹縣政府再額外加碼的1300元。

新竹區監理所指出，機車上路不是會騎就好，還需要由駕駛人建立正確交通安全觀念，監理所舉辦各類講習，例如機車初考領講習中便結合大型車視野死角暨內輪差體驗，以及道路安全講習未禮讓行人專班、與各級學校合作交通安全宣導，都是希望降低事故發生率。

在全年車禍事故死亡人數突破3千人的現今，監理單位認為交通事故肇因與駕駛人行為有高度相關，因此教育部112年大專院校暨高級中等學校交通安全種子師資培訓計畫正是希望透過精進交通安全種子教官相關知能，達到有效降低學生交通意外事故發生目的。

新竹區監理所長吳季娟表示，交通安全種子師資培訓計畫由監理所與教育部合作，安排120位各地大專院校及高中職種子教官參訓，針對機車駕訓及道路駕駛訓練重點、微型電動二輪車查驗及掛牌政策、路口停讓行人及近期法規修正重點等進行講習，並安排實地體驗大型車視野死角暨內輪差、非號誌化路口。

監理所期盼透過種子教官交通安全知能與觀念的提升，將交通安全教育知識帶回校園，傳播給更多學生，未來能夠逐步降低學生事故發生率，更盼全民從小打好交通安全觀念，能夠逐年讓交通事故死亡率持續下降，不會出現每年上千人因此喪命、家破人亡的悲劇再上演。