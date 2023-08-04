5年來屢請國小代辦採購案耽誤教育 審計室要竹市府檢討

新竹市政府去年將棒球場開幕系列活動560萬元標案委由國小代辦一度引發爭議。新竹市審計室查核發現，竹市府過去在2018年至2022年委託國小代辦採購案總計31件、決標金額1.1億元。經進一步調查這些委辦學校發現半數案件非屬教育業務，甚至有6成4案件已影響到教育業務的推行。不僅如此，部分採購案件承辦人未取得採購專業人員證書，都要求檢討改善。

市府回應，高虹安市長上任後親自要求非教育相關的業務，避免讓學校代辦採購，讓教師能夠專心備課，學生能獲得更好的教學品質為優先。

審計室報告指出，竹市府推動各項教育活動，部分採購案件委託國小代辦，據此調查新竹市各國小近過去的5年100萬元以上採購資料，分別以代辦、燈會、萬聖節、兒童節等關鍵字篩選，並函請相關國民小學查填受託代辦採購案件情形調查表。

這5年來竹市府由學校代辦相關採購案件31件，決標金額達1億1550萬餘元。審計室依據學校回填調查表，發現其中非屬教育業務案18件、決標金額7361萬餘元；影響教育業務推行相關案件20件、決標金額計7793萬餘元；又承辦人不具有採購專業人員基礎訓練及格證書7件，決標金額6616萬餘元。

審計室檢討指出，國小代辦市府相關採購案件人員多為教師，且依據學校回覆多數採購案非屬教育業務又影響教育業務，市府委託國小代辦的情形有待商榷，並認為市府既有專職採購人員，卻將採購案件委由非採購專長的學校辦理，與市府規定不符。

依據電子採購網公開資訊，竹市府過去請學校代辦採購案類別多元，包含市立棒球場開幕系列活動委託專業服務勞務採購案、萬聖節活動委託專業服務案、台灣燈會競賽燈區布展規畫及施作勞務採購案等。

時代力量市議員林彥甫曾關切此事，他說，代辦作業包含標單設計、採購行政作業還有後續核銷，對學校負擔很大，這也凸顯市府辦了過多活動，府內人力不足，找上學校幫忙，但實際卻還出現學校承辦人沒有採購專業，情節誇張，市府應務實檢討。

據了解，市府教育處過去常態請學校代辦採購案，有學校因爲了幫市府招標、辦活動，人力捉襟見肘，反而影響了教育本業的課程與活動，曾發生辦不了畢業旅行的狀況，影響學生權益。

市府回應，過去基於分工合作理念，擇定適當學校輪流協助辦理部分案件，之後非屬教育相關業務將避免請學校協助，並持續檢討改進，並說明相關學校目前採購人員皆已取得採購證照，會持續督促落實權責分工及改善精進。