新竹市牛埔東路坑洞、裂縫多 7日起道路夜間刨鋪

新竹市牛埔東路的景觀大道至牛埔南路路段為香山區重要幹道之一，由於路面老化破損嚴重，地方多次陳情反映要求改善。竹市府今天指出，7日至10日將於夜間辦理路面刨鋪工程，鋪設總長度849公尺、面積1萬3000平方公尺，也請用路人配合交通指引，確保通行安全。

新竹市牛埔東路的景觀大道至牛埔南路路段已逾8年未曾重鋪，市府有感多次針對坑洞及裂縫進行局部修補作業，但整體鋪面品質不佳、平坦度有待提升，啟動路平改善。

工務處指出，市府啟動路平改善計畫辦理路面刨鋪工程，今年7月底已完成景觀停車場至東香路二段路面刨鋪工程。此次為改善牛埔東路道路品質，市府投入經費715萬元，納入今年路平改善計畫辦理路面刨鋪工程，近日已完成工程規畫設計。

工務處也同步通知沿線各管線單位將人手孔下降至路面下20公分，7日至10日夜間辦理路面刨鋪工程，工程竣工後，預料道路平整度將大幅提升，同時提升用路安全。