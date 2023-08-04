科慕解雇 工會提「每服務1年多給5個月年資」被認不合理

美商科慕公司日前宣布關閉旗下位於桃園市觀音區生產二氧化鈦廠房，將解雇全廠員工，由於開出的解雇條件與公司工會期待有落差，協商終告破局；該公司工會已發動罷工，數十名員工今天也到桃園市政府陳情，要求公部門介入，啟動強制協商。勞動局表示已安排強制協商期程，也會敦促公司指派有決策能力者列席參與。

據悉，科慕在觀音設廠多年，主要生產二氧化鈦多為原物料，用於加工製作塗料、塑料、層壓板等產品。該公司除了觀音廠員工約259人，台北也設有辦公室，辦公室人數為個位數。

科慕上個月28日宣布觀音關廠將解雇廠區所有員工，雖承諾會提供優於勞基法的資遣方案，但員工認為方案未能彌補他們突然失業的損失，另提條件要求公司補償，但雙方經過協商未能達成共識破局。

科幕昨天發聲明強調公司是預計9月30日起分批解雇員工，絕非突襲停工，並指資遣方案優於台灣勞基法規定，但工會要求在公司提出的方案之上，額外要求每服務一年再給年資5個月的關廠補償費，要求「遠超乎常理」。

科慕工會秘書、桃園市產業總工會秘書長魏豫綾表示，在台灣有所謂的「關廠補償費」，美商可能不了解台灣民情，對於公司無預警大量裁員和關廠停工，員工所提的補償費非常合理，如果公司認為關廠補償費需要跟工會協商，就應該盡快派員跟工會坐下來談。