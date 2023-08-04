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苑裡市場拆除重建追加1.1億元案 終獲鎮代會表決通過

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮代會上午開議，鎮代江世坤說，追加減預算二讀通過後，行政責任就全在公所身上，希望公所能盡速辦理市場重建。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮代會上午開議，鎮代江世坤說，追加減預算二讀通過後，行政責任就全在公所身上，希望公所能盡速辦理市場重建。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場拆除重建總計畫經費3.3億元墊付案，6月底在鎮代會闖關失敗被擱置，一度引發旁聽民眾與鎮代激烈口角衝突，今天上午公所改以提列追加預算辦理，由臨時會再度審議，終獲表決通過；鎮長劉育育表示，後續工期壓力很大，公所將盡最大努力爭取年底前能順利動工。

苑裡鎮公有零售市場重建牛步，4年多前火災燒毀後，因歷史建築的後續修復再利用爭議，前鎮長劉秋東任內規畫2.2億元重建，但兩度流標收場；新任鎮長劉育育重新規畫增加預算1.1億元，提請代表會墊付，不過上次審議並未通過。

今天會前代表會發表聲明，鎮代會全體代表全力支持市場重建，但鎮公所提出墊付案並未檢附設計規畫圖說，且經費龐大，要鎮代會如何替公所背書？針對上次審議未通過的理由，主要是未辦理追加預算、未提供工程圖說及尚未取得上級機關任何補助款。

上午開議過程中，有鎮代對公所後續能再爭取多少中央補助款仍有疑慮，若全部用鎮庫的錢，將造成鎮民和鎮庫受損；鎮代江世坤說，追加減預算二讀通過後，行政責任就全在公所身上，希望公所能盡速辦理市場重建。

公所強調，市場拆除重建案，除了2年前經濟部已同意補助6千多萬元、縣府核定補助1千萬、補助款辦保留外，目前又已取得文化部規畫設計經費388萬5000元，感謝鎮代會能支持追加預算照案通過。

歷史建築

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