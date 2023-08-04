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關西水汙染竹縣府清 立委林思銘籲中央攜手地方解決
新竹縣關西鎮鳳山溪6月間受到艾斯巴達公司汙染，導致民眾用水受影響，事發至今近2個月，立法委員林思銘今天在臉書發文，直指因為始作俑者艾斯巴達公司不善後，新竹縣政府主動清除汙染，環保署卻只說竹縣府不提清理計畫，彷彿事不關己，整起事件應該中央和地方攜手解決，才是正途。
林思銘發文指出，受到汙染的邊坡土壤，日前已由新竹縣政府環保局清除完畢，但其實被汙染的土壤和河川底泥，應該由行為人，也就是整起汙染事件的始作俑者艾斯巴達公司負責才對，艾斯巴達公司卻始終置之不理。
當然，他也認為新竹縣環保局確實應該積極應對，但「事關用水安全與生態保育」，環保署不能只要求地方政府提出清理計畫，就好像事不關己，而是應該主動釐清狀況並協助縣政府、鎮公所，畢竟除了嚴懲破壞環境的業者外，環境的快速恢復，則需要大家一起努力。
林思銘也呼籲中央應該要和地方同心協力，將鳳山溪集水區公告為水質水量保護區，在河川取水方面也要研議取水安全、提升處理效能及防治措施等作為，並且讓汙染性事業遠離水源區，才是根本之道。
林思銘表示，當初事發後新竹縣環保局 除了緊急清除沿岸的汙染土壤和殘留廢液之外，也發文要求艾斯巴達公司提報汙染清除計畫並盡速清理，但艾斯巴達公司始終置之不理，在他強烈要求必須先顧及民眾用水安全與生態保護下，竹縣府環保局決定「業者不做、自己先做」，派工清理汙染物，事後再向業者求償。
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