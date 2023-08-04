注意！竹縣首支固定聲音照相開罰338張 10月新增3處

噪音車擾人，常讓居民夜間不得安寧，新竹縣政府環保局向中央爭取新增3支建置固定式聲音照相設備，選定竹東鎮北興路、竹北市西濱路二段與興隆路一段三處地點設置，預計今年10月底前建置完成。

環保局去年3月在竹北市中華路北上路段裝設全縣首支固定聲音照相科技執法設備，截至今年6月底，共計拍攝20526輛次機動車輛，其中15157輛噪音超標，經人工檢視後，告發338輛次行駛中車輛。

除了去年建置全縣首支固定式聲音照相科技執法設備，環保局還有2套移動式聲音照相科技執法設備執行移動監測外， 新竹縣長楊文科說，期盼透過科技執法，提高行駛中機動車輛噪音稽查量能，減少噪音車或改裝車在寧靜的夜晚呼嘯而過，進而提高居民生活品質。

環保局表示，經過各方討論以及透過去年度收集既有常遭陳情路段資料，終於在7月底完成現勘確定位置，3處新增設置點分別位在竹東鎮北興路二段77-1號(全國電子竹東北興門市對面)、西濱路二段與蓮花路223巷交叉口附近(鳳山溪橋附近)，及興隆路一段與台科路交叉口附近，將盡速完成招標作業，預計10月底前完成架設，每處設備前100公尺也都會設置提醒告示牌，請民眾注意。

固定聲音照相科技執法設備依據「機動車輛噪音管制標準」規定，道路速限50公里以下路段，聲音管制標準為86分貝、道路速限50到70公里路段，聲音管制標準則為90分貝，若超過管制標準將依噪音管制法處新台幣1800元以上到3600元以下罰鍰。