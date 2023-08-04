蓋一半解約 竹市停七停車場決標 明年中完工

新竹市西大路停七立體停車場因原廠商工程嚴重落後，市府去年12月15日與廠商解約，停車場工程停擺迄今。市府交通處重啟續建工程招標作業，第2次招標在昨天決標，由昱盛營造與啟雄企業共同承攬得標，總工程經費1億8575萬元，預計今年9月底開工，明年6月底完工。

竹市府交通處指出，西大路停七立體停車場2021年3月30日開工，原預定2022年底完工，但承攬廠商施工進度嚴重落後44%，市府去年要求廠商提送趕工計畫，但廠商所提計畫無加緊施工的作為，未能通過委員審查，市府依契約規範於去年底與該廠商終止契約。

停七立體停車場為新竹市獲中央前瞻補助的停車場工程之一，目前主結構體已經完成。市府交通處長倪茂榮說，停車場續建工程決標後，市府將積極安排施工前協調會議，盼如期如質完工啟用。

倪茂榮也提到，新的營造團隊曾獲行政院公共工程委員會頒發公共工程金質獎佳作，公共工程履歷近五年內查核成績多次評為甲等，具積極面對及解決問題能力及態度，獲評選委員肯定。

至於新竹市政府與原本施工廠商解約，雙方進入訴訟程序。市府說明，此不影響續建工程，將積極督促新廠商確實掌握施工進度，停七停車場完工後將提供284格汽車位、321格機車位。