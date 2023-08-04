世客博2大主館 搶先看

2023世界客家博覽會將於11日登場，展開為期66天活動。市府昨天首度曝光位在中壢青埔的台灣館及世界館策展內容，台灣館介紹14個縣市客家文化，置身屏東六堆稻田展區能聞到淡淡的稻香，世界館則打造直徑達18公尺的光域漫遊環型裝置，為全台室內最大裝置藝術，處處驚喜。

世客博以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，規畫2大主場館及8個副場館。桃市府今天將舉行世客博2大主展館搶先看記者會，現場也將宣布8日至10日將展開試營運，邀民眾搶先逛。

台灣館在桃園會展中心內有3大策展主題，分為適應、豐富及共享台灣，呈現台灣客家在不同時代轉變，並邀14縣市參展，展現客家多元面貌；展區還結合AI科技，提供趣味的五感體驗。

世界館則在亞洲矽谷展廳內，以「光的大劇場」為主軸設計4大展區。2樓的光域漫遊環型裝置出動3至4人耗時2周完成，有落地及懸空的環形狀，讓觀賞者有不同的視角，成展覽亮點。

世界館策展人王騰崇說，透過光的大劇場演繹客家生命光故事，希望整體呈現世界客家文化，同時融入海洋島嶼、生命歷史及光域漫遊環型裝置，講述客家如何跟世界連結新的DNA。