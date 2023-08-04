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桃園26兒童遊戲場未備查 遭檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園兒童遊戲場備查率達9成，但仍被審計處點名是六都最低。市府表示已持續經費改善。圖為青埔兒9公園正在進行改善工程。圖／桃園市養工處提供
桃園兒童遊戲場備查率達9成，但仍被審計處點名是六都最低。市府表示已持續經費改善。圖為青埔兒9公園正在進行改善工程。圖／桃園市養工處提供

桃園兒童遊戲場去年底備查率91％，但未備查率仍冠六都，遭審計處檢討，民代也不滿動作太慢，桃園年輕人口成長快速，卻無法滿足親子需求。市府表示，備查率今年增至92.7%，未備查26處正在改善中，已規畫編列3.6億元工程經費，未改善前都會封閉避免使用。

依衛福部規定，全國兒童遊戲場應在今年1月26日前完成檢驗備查。審計處發現，雖桃園今年完成備查率已逾9成，但截至3月仍有檢驗合格待備查1件、檢驗未合格待改善40件、待拆除10件，同時間台北市、新北市、台中市、高雄市則已完成備查，台南市檢驗合格待備查的案例也只剩1件。

市議員彭俊豪說，備查率偏低不但是管理的問題，更會讓改善資源的爭取陷入被動。營建署今年有筆50億元預算，補助不合格的遊具汰換更新，但市府對這些資訊顯然掌握不足，必須改善。

議員謝美英、周玉琴則對公園未完成備查得封閉，反映地方怨聲載道。謝美英說，許多家長帶孩子到中壢星河親子公園嬉戲撲空，公部門沒說明開放時間和施工期程，對民眾不便；周玉琴也不滿全市以楊梅的備查率最低，修繕日期遙無期，等於讓楊梅兒童變成次等公民。

市府工務局養工處表示，全市原有364處遊戲場，後續拆除9處，目前總數共355處，現已完成備查329處，備查率92.7%，未備查的26處正辦理改善中。

養工處指出，不合格遊具大多是因安全使用間距不符，或遊具有「誘陷」風險，導致兒童卡在設施中，產生窒息風險，市府已經規畫投入3.6億元，其中楊梅區尚未備查的公園有9處最多，會透過統籌分配稅款全額補助楊梅區公所5614萬元優先改善，預計年底前全數施作完成。

桃園 親子

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