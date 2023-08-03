獨／竹北天坑周邊見「大範圍疏鬆」 技師建議這樣解決

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁道路4月底發生坍塌裂出天坑，外界質疑事故原因，十興里長毛振福委託第三方技師單位針對周邊路面以被動式電磁波檢測，結果今天出爐，其中在莊敬六街及勝利二路交界處及周遭發現疑似大範圍疏鬆區，莊敬六街靠近擋土措施處也有部分疏鬆區，基於道路開通已達一定年限，雖暫無立即危險，但長期可能有沉陷疑慮。

中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生指出，透過最新被動式電磁波檢測結果，發現莊敬六街及勝利二路交界處及周遭有疑似大範圍疏鬆區；莊敬六街靠近擋土措施處，也有部分區域出現疏鬆區，8月1日晚間勝利二路發現積水處，也檢測出疏鬆區，其於區域尚屬正常。

拱祥生說，目前「豐采520」搶險計畫已達一定進度，道路疑似疏鬆區仍應進行地質改良，才能確保天坑不再發生，「豐采520」建案監測可適度增加鄰近社區地盤穩定性與不同地層地下水壓力監測，當整體大底完成及應力達到平衡，應逐步停止抽水，以確保社區安全無慮。

至於如何地質改良、修補路面，拱祥生建議，如果只用控制性低強度回填材料（CLSM）只是表面性的填補，更重要的是下方的孔洞，建議要同時採樣土壤密度，確認是否為坑洞，再搭配地盤低壓灌漿，灌漿的地方就沒有坑洞了，改良後再以非破壞檢測（被動式電磁波）確認改良成效。