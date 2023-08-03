閃侯友宜？世客博明記者會4縣市長出席 獨缺高虹安

2023世界客家博覽會將於桃園開展，明天將在桃園中壢舉辦2大主展館試營運記者會，包括桃園市長張善政、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦等縣市長都出席，卻獨缺新竹市長高虹安。被地方解讀可能是為避免與侯友宜同台「被團結」，引發不必要政治聯想才會缺席。

新竹市政府發言人施淑婷說明，市長高虹安明天早上9點55分到10點40分將出席2023竹塹中元城隍祭宣傳記者會，地點在新竹都城隍廟，要北上桃園行程太趕，加上中午前也還有市府內的會議，因此世客博行程由副市長蔡麗清代表市府出席。

由桃園市政府主辦的2023世界客家博覽會，明天11點半將在中壢的世界客家博覽會世界館辦記者會，發布8日到10日一連3天試營運消息，包括客委會副主任委員周江杰，以及張善政、侯友宜、楊文科、鍾東錦等縣市長出席，新竹市由蔡麗清代表出席。

依據世客博展覽規畫，除了由14個縣市共構出都會客、臺三線、六堆、臺九線等展區，特別強調參展的縣市除桃園外，還包含擁有第二多客家人口的新北市、桃竹竹苗治理平台的新竹縣、新竹市與苗栗縣，各自展現不同縣市客家魅力、編織客家記憶。

不過，高虹安明天不會現身世客博記者會，巧妙避開與侯友宜同台的機會。有地方人士解讀，總統大選受到矚目，鴻海集團創辦人郭台銘參選似箭在弦上，身為郭台銘子弟兵的高虹安此時避免與侯同框，恐怕也是避免再度發生今年6月初，侯友宜赴竹縣參加餐敘，當時人也在同場餐會的高虹安，場上高呼「凍蒜」的尷尬場景再度出現。