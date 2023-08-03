快訊

不斷更新／卡努風雨增強 ！高雄「5行政區」明停班課 各縣市颱風假一覽

開鍘了！屏縣動防所男公務員涉性騷 縣府記大過降調處分

成都世大運／不敵跆拳道世錦賽金牌 蘇柏亞奪銀、2連霸夢碎

苗栗縣首辦模範外國人表揚 20名移工開心獲獎

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗縣政府首度舉辦模範外國人表揚活動，今天頒發獎牌、紀念品予各企業推薦遴選出的20名績優移工，盼藉此鼓舞移工士氣，讓外界看見移工對苗栗產業經濟、社會的付出與貢獻。

苗栗縣勞工及青年發展處表示，縣內目前有2萬3000餘名移工，分別來自印尼、越南、泰國及菲律賓等國，這次配合企業廠商與相關單位，從中遴選出15名廠工和5名家庭看護，共計20人接受表揚。

縣府秘書長陳斌山會同各廠商、雇主及苗栗縣工業會、產業總工會幹部等人出席，並逐一頒發獎牌、紀念品予獲獎移工。

陳斌山指出，模範移工和看護離鄉背井到苗栗工作多年，堅守崗位，感謝工廠移工為產業經濟努力付出，看護工則悉心照顧家中的長輩或行動不便鄉親，讓雇主無後顧之憂安心在外打拚，這些辛勞與貢獻，對苗栗有非常大的幫助，也感謝工商團體重視移工權益，建立和諧勞資關係、營造友善職場環境。

來自印尼的看護阿妮說，到苗栗工作6年多，過去曾照顧百歲人瑞阿婆直到103歲過世，目前接續照顧中風的8旬阿公，現在不僅可用中文流暢溝通，還學會做客家菜，對於獲獎感到非常開心與榮耀。

模範移工伊彎在冠軍磁磚工作已經12年，他說，政府放寬移工政策後，目前已獲公司升為中階技術人員，可以每3年1簽、最長延至9年，工作、收入都更穩定，未來會繼續在工作崗位全力以赴。

縣府勞工及青年發展處長王浩中表示，縣府設有移工雙語諮詢專線，包括泰、菲、印、越4國語言，提供雇主和移工法令諮詢服務及勞資爭議協處等，保障移工的工作權益，另外，也規劃開辦休閒娛樂活動、CPR急救訓練及華語教學，協助移工加快適應工作生活環境及紓解壓力。

移工 看護

延伸閱讀

台電外包工程車翻落150公尺山谷 4人不治

桃園原鄉台電包商工車翻4命危 勞檢處調查非在工地現場

長春石化苗栗廠挺保育 認養苗29線友善石虎設施

照顧苗栗阿婆直到103歲 印尼看護獲模範外國人表揚

相關新聞

世客博首亮相 全台室內最大18米竹編科技環超好拍

2023世界世客博倒數7天，今天首曝光位在中壢青埔的台灣館及世界館，明也將舉行世客博2大主展館搶先看暨試營運宣布記者會，...

照顧苗栗阿婆直到103歲 印尼看護獲模範外國人表揚

「阿妮在頭份認真照顧阿婆近6年，直到老人家103歲高齡過世！」苗栗縣政府今年首度辦理模範外國人表揚，針對在縣內產業及看護...

全台首例縣市道路友善石虎通道 長春石化簽署認養合作

苗栗縣政府今天與長春石化苗栗廠簽署生態保育合作備忘錄，由長春認養苗29線道路石虎友善動物通道等設施，並認購友善石虎農產品...

網傳建商助高虹安搞自辦重劃 竹市府駁：皆前市府核定

有網路臉書粉專昨天發文稱新竹市政府重劃案件涉及派系與建商等利益團體，並在背後暗助市長高虹安當選等內容。竹市府今天發出聲明...

台灣客家研究先驅、苗栗客家大老陳運棟 91歲高齡辭世

苗栗縣客家大老陳運棟昨天辭世，享耆壽91歲，他是國內客家研究先驅，著作等身，獻身教育近半世紀，培育無數英才，曾當選過兩屆...

桃園景福宮中秋未婚聯誼男報名秒殺 向隅者有機會遞補

桃園大廟景福宮今年中秋節除了為廟方供奉的月老祝壽，也舉辦未婚聯誼，上周開放報名，男生100個名額不到1小時就秒殺，女生也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦