苗栗縣首辦模範外國人表揚 20名移工開心獲獎

苗栗縣政府首度舉辦模範外國人表揚活動，今天頒發獎牌、紀念品予各企業推薦遴選出的20名績優移工，盼藉此鼓舞移工士氣，讓外界看見移工對苗栗產業經濟、社會的付出與貢獻。

苗栗縣勞工及青年發展處表示，縣內目前有2萬3000餘名移工，分別來自印尼、越南、泰國及菲律賓等國，這次配合企業廠商與相關單位，從中遴選出15名廠工和5名家庭看護，共計20人接受表揚。

縣府秘書長陳斌山會同各廠商、雇主及苗栗縣工業會、產業總工會幹部等人出席，並逐一頒發獎牌、紀念品予獲獎移工。

陳斌山指出，模範移工和看護離鄉背井到苗栗工作多年，堅守崗位，感謝工廠移工為產業經濟努力付出，看護工則悉心照顧家中的長輩或行動不便鄉親，讓雇主無後顧之憂安心在外打拚，這些辛勞與貢獻，對苗栗有非常大的幫助，也感謝工商團體重視移工權益，建立和諧勞資關係、營造友善職場環境。

來自印尼的看護阿妮說，到苗栗工作6年多，過去曾照顧百歲人瑞阿婆直到103歲過世，目前接續照顧中風的8旬阿公，現在不僅可用中文流暢溝通，還學會做客家菜，對於獲獎感到非常開心與榮耀。

模範移工伊彎在冠軍磁磚工作已經12年，他說，政府放寬移工政策後，目前已獲公司升為中階技術人員，可以每3年1簽、最長延至9年，工作、收入都更穩定，未來會繼續在工作崗位全力以赴。

縣府勞工及青年發展處長王浩中表示，縣府設有移工雙語諮詢專線，包括泰、菲、印、越4國語言，提供雇主和移工法令諮詢服務及勞資爭議協處等，保障移工的工作權益，另外，也規劃開辦休閒娛樂活動、CPR急救訓練及華語教學，協助移工加快適應工作生活環境及紓解壓力。