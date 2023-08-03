快訊

不斷更新／卡努風雨增強 ！高雄「5行政區」明停班課 各縣市颱風假一覽

開鍘了！屏縣動防所男公務員涉性騷 縣府記大過降調處分

成都世大運／不敵跆拳道世錦賽金牌 蘇柏亞奪銀、2連霸夢碎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世客博首亮相 全台室內最大18米竹編科技環超好拍

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

2023世界世客博倒數7天，今天首曝光位在中壢青埔的台灣館及世界館，明也將舉行世客博2大主展館搶先看暨試營運宣布記者會，本次世客博以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，台灣館介紹台灣14個縣市的客家文化，其中屏東的六堆稻田展區能聞到淡淡的稻香。世界館以光的大劇場為主，館內2樓直徑達18米的光域漫遊環型裝置，運用3至4人耗時2周完成，為全台室內最大裝置藝術。

世客博將於8月11日至10月15日，於2主場館及8副場館展開為期66天活動，今首度曝光台灣、世界館2館的策展內容。

台灣館在桃園會展中心內有3大策展主題，分為適應、豐富及共享台灣，呈現台灣客家在不同時代的轉變。邀集全國14縣市，展現客家多元的面貌，從都會客台北、新北轉往台3縣沿途縣市，桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、雲林、台南高雄、屏東及台9縣沿途的花蓮及台東。

走入各縣市展區，可發現許多具有互動性及特效聲光的展示，也運用最新AI科技，讓逛展有更深刻的五感體驗，台灣館策展人林鑫保表示，展覽希望呈現客家如何豐富生活，並融入有趣、好玩、互動及寓教於樂，更深入了解客家生活文化，在風格形式上以客家新美學、文創來設計。

世界館則在亞洲矽谷展廳內，以光的大劇場為主軸，設計「序曲走向世界」、「世界客家」、「點亮世界」、「攜手前行」等4大展區。不僅有球體動畫展演，還呈現全世界客家人口分布及具有客家血統的名人，在各領域貢獻。

其中世界館2樓的光域漫遊環型裝置，有落地及懸空的環形狀，讓觀賞者有不同的貼近視角，因此動用鋼索吊鋼絲固定維持穩固，並由3至4位人員直接進場竹編，民眾可掃QRCODE將代表自己的圖像，放映環內中，象徵大家的連結。

世界館策展人王騰崇指出，透過光的大劇場來做對客家生命光故事演繹，將世界客家文化整體呈現，並融入海洋島嶼、生命歷史及光域漫遊環型裝置，講述客家如何跟世界連結新的DNA。

劇場 屏東 客家文化

延伸閱讀

揭劇場幕後血淚 音樂劇「苦魯人生」將上演封箱場

台灣客家研究先驅、苗栗客家大老陳運棟 91歲高齡辭世

即將封箱！揭密劇場幕後音樂劇「苦魯人生」台中開演倒數

褒忠義民宴十道菜開桌 鄭文燦：每道菜一個客家故事

相關新聞

世客博首亮相 全台室內最大18米竹編科技環超好拍

2023世界世客博倒數7天，今天首曝光位在中壢青埔的台灣館及世界館，明也將舉行世客博2大主展館搶先看暨試營運宣布記者會，...

照顧苗栗阿婆直到103歲 印尼看護獲模範外國人表揚

「阿妮在頭份認真照顧阿婆近6年，直到老人家103歲高齡過世！」苗栗縣政府今年首度辦理模範外國人表揚，針對在縣內產業及看護...

全台首例縣市道路友善石虎通道 長春石化簽署認養合作

苗栗縣政府今天與長春石化苗栗廠簽署生態保育合作備忘錄，由長春認養苗29線道路石虎友善動物通道等設施，並認購友善石虎農產品...

網傳建商助高虹安搞自辦重劃 竹市府駁：皆前市府核定

有網路臉書粉專昨天發文稱新竹市政府重劃案件涉及派系與建商等利益團體，並在背後暗助市長高虹安當選等內容。竹市府今天發出聲明...

台灣客家研究先驅、苗栗客家大老陳運棟 91歲高齡辭世

苗栗縣客家大老陳運棟昨天辭世，享耆壽91歲，他是國內客家研究先驅，著作等身，獻身教育近半世紀，培育無數英才，曾當選過兩屆...

桃園景福宮中秋未婚聯誼男報名秒殺 向隅者有機會遞補

桃園大廟景福宮今年中秋節除了為廟方供奉的月老祝壽，也舉辦未婚聯誼，上周開放報名，男生100個名額不到1小時就秒殺，女生也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦