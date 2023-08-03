世客博首亮相 全台室內最大18米竹編科技環超好拍

2023世界世客博倒數7天，今天首曝光位在中壢青埔的台灣館及世界館，明也將舉行世客博2大主展館搶先看暨試營運宣布記者會，本次世客博以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，台灣館介紹台灣14個縣市的客家文化，其中屏東的六堆稻田展區能聞到淡淡的稻香。世界館以光的大劇場為主，館內2樓直徑達18米的光域漫遊環型裝置，運用3至4人耗時2周完成，為全台室內最大裝置藝術。

世客博將於8月11日至10月15日，於2主場館及8副場館展開為期66天活動，今首度曝光台灣、世界館2館的策展內容。

台灣館在桃園會展中心內有3大策展主題，分為適應、豐富及共享台灣，呈現台灣客家在不同時代的轉變。邀集全國14縣市，展現客家多元的面貌，從都會客台北、新北轉往台3縣沿途縣市，桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、雲林、台南高雄、屏東及台9縣沿途的花蓮及台東。

走入各縣市展區，可發現許多具有互動性及特效聲光的展示，也運用最新AI科技，讓逛展有更深刻的五感體驗，台灣館策展人林鑫保表示，展覽希望呈現客家如何豐富生活，並融入有趣、好玩、互動及寓教於樂，更深入了解客家生活文化，在風格形式上以客家新美學、文創來設計。

世界館則在亞洲矽谷展廳內，以光的大劇場為主軸，設計「序曲走向世界」、「世界客家」、「點亮世界」、「攜手前行」等4大展區。不僅有球體動畫展演，還呈現全世界客家人口分布及具有客家血統的名人，在各領域貢獻。

其中世界館2樓的光域漫遊環型裝置，有落地及懸空的環形狀，讓觀賞者有不同的貼近視角，因此動用鋼索吊鋼絲固定維持穩固，並由3至4位人員直接進場竹編，民眾可掃QRCODE將代表自己的圖像，放映環內中，象徵大家的連結。

世界館策展人王騰崇指出，透過光的大劇場來做對客家生命光故事演繹，將世界客家文化整體呈現，並融入海洋島嶼、生命歷史及光域漫遊環型裝置，講述客家如何跟世界連結新的DNA。