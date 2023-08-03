新竹縣寶山鄉雨勢釀積水 騎士強行通過拋錨摔車

新竹縣寶山鄉1處道路昨天上午因雨勢導致積水，有騎士強行通過而機車拋錨、摔倒，寶山鄉公所獲報派員到場清理水溝，並要求相關單位持續做好防範。

新竹縣消防局今天表示，昨天上午8時31分，有騎士行經寶山鄉1處道路因行經淹水路段導致自摔，造成雙腳脛骨與左手肘疼痛，送醫後無大礙。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋接受中央社記者電訪表示，颱風卡努外圍環流影響，中央氣象局昨天清晨發布大雨特報，新竹縣為大雨特報範圍之一。

邱振瑋說，寶山地區及新竹科學園區近期有多項建設進行，工程堆置的土堆常因雨勢導致泥沙流至排水溝，長期下來的積淤，導致昨天上午雨勢宣洩不及，釀道路積淹水，多部車輛上午強行通過而拋錨，甚至有騎士摔倒。

邱振瑋說，昨天上午7時許接獲民眾通報科環路出現夾雜泥沙的積淹水，立刻派相關單位、廠商前往現場搶救，上午近9時完成清淤，恢復順暢通車。

邱振瑋說，針對這次積淹水，寶山鄉公所會負起管轄責任，鄰近的竹科廠商、台電、道路等工程施工單位都應負責，將要求各工區單位做好水土保持工作，勿讓泥沙持續流到水溝，導致積淤。