長春石化苗栗廠挺保育 認養苗29線友善石虎設施

長春石化苗栗廠今天與苗栗縣政府簽署生態保育合作備忘錄，將認養苗29線友善動物通道等設施，並認購友善石虎農產品，共同推動生態保育工作，為永續發展盡一分心。

苗栗縣政府農業處表示，苗29線全長12.599公里，數年前石虎路殺事件頻傳，縣府透過林務局（現為農業部林業及自然保育署）「國土綠網瀕危生物保育計畫」申請利用苗29線地下箱涵，作為友善環境動物通道，陸續設置夜間來車預警反光板、動物防護圍網、大型LED警示牌等設施，大幅降低路殺事件，也是全台縣、鄉道路設置保護石虎設施的首例。

苗栗縣政府與長春石化苗栗廠共同簽署生態保育合作備忘錄，今天由縣府秘書長陳斌山、長春苗栗廠廠長楊天源代表雙方完成簽署儀式，將由長春苗栗廠認養苗29線的友善動物通道設施，包括約3000公尺的防護網維護，定期除草、移除防護網攀緣植物，9處地下穿越水泥箱涵通道定期除草、清淤、巡護等。

此外，長春苗栗廠將成立巡守隊協助執行巡守工作，並在巡守範圍架設紅外線自動相機監測，若發現石虎出沒立即回報縣府；同時，苗栗縣友善石虎農作面積約130公頃，生產的農產品品質優異，但多是小農，產量不大，開拓銷售通路具挑戰，因此，長春每年認購200份友善石虎農產品，以保存時間較長的稻米或文旦柚為優先。

楊天源表示，廠區鄰近苗29線，希望透過簽署活動，表達公司和員工對生態保育的重視，共同推動相關工作，貢獻企業的責任和心力。

陳斌山表示，石虎是瀕臨絕種的保育類動物，苗栗是全國石虎族群數量最穩定的重要棲地，期盼透過在地農民、社區團體及企業等協助石虎保育工作，做為永續發展目標，在公私攜手合作下，讓生態保育工作更加完善。