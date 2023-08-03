苗南海地景藝術節「寄居蟹」遇滿潮 海水淹腳有如踏浪
苗栗縣2023苗南海地景藝術節設置在通霄海水浴場沙灘上的「寄居蟹」作品，這兩天受到超級藍月加上大滿潮，浪潮已淹上沙灘，在沙灘曬了快一個月的太陽，這隻超級大的「寄居蟹」終於有海水濕潤腳丫子！不過因颱風外圍環流逐漸逼近北台灣，遊客見狀也不禁憂心寄居蟹作品會被海浪捲走。
2023苗南海地景藝術節，主辦單位在通霄、苑裡2個展區共有30件國內外藝術家的地景及裝置藝術創作，各具特色及創意，上月8日開幕後，吸引遊客陸續前往打卡拍照，其中以頭頂台電標誌安全帽的「寄居蟹」作品最夯，是網紅打卡熱點。
寄居蟹總算回到海水中！當地攝影玩家張麥斯說，「寄居蟹」矗立在海水中也是另類奇觀，這兩天中午滿潮時段特別吸引許多人前往拍照，預計明天中午12點37分左右還有一波大滿潮，有興趣民眾還有機會去看看有如踏浪的寄居蟹作品。
縣府文化觀光局展演藝術科長巫宇軒表示，「寄居蟹」作品腳底有基樁，昨天就有先派員前往查看，最高水深約30公分，研判應不至於影響或毀損作品的完整性，暫時並不考慮移離現場位置。
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