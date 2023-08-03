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照顧苗栗阿婆直到103歲 印尼看護獲模範外國人表揚
「阿妮在頭份認真照顧阿婆近6年，直到老人家103歲高齡過世！」苗栗縣政府今年首度辦理模範外國人表揚，針對在縣內產業及看護工作表現優異的移工給予表揚，其中來自印尼的「阿妮」先前照顧百歲人瑞，目前照顧中風的八旬老翁，離鄉背井在台灣的工作崗位上付出心力。
縣府勞工及青年發展處指出，今年是縣府首次舉辦模範外國人表揚，全縣目前有2萬3282名移工，分別來自印尼、越南、泰國及菲律賓等國，這次配合企業廠商與相關單位從中遴選出15名廠工和5名家庭看護，共20人接受公開表揚，希望藉此鼓舞移工士氣，也讓外界看見並認同他們的貢獻。
表揚活動上午縣府舉行，由秘書長陳斌山主持，除了各廠商和家屬雇主外，工業會理事長黃清譽、產業總工會理事長吳炳禎及工業區相關幹部多人出席；陳斌山逐一頒發獎牌表揚績優移工與看護，並與雇主合影分享榮耀和喜悅。
陳斌山表示，20名經遴選出來的模範移工和看護，他們飄洋過海到苗栗工作，至今都超過4年；感謝廠工為產業盡心盡力付出，看護工悉心照顧家中長輩或行動不便鄉親，讓雇主無後顧之憂，這些辛勞和貢獻對苗栗有非常大的幫助，感謝工商團體重視移工權益，建立和諧勞資關係和友善職場環境。縣府設有移工雙語諮詢專線，包括泰、菲、印、越4國語言，提供雇主和移工法令諮詢服務及勞資爭議協處等，保障移工的工作權益，歡迎多利用。
來自印尼的模範移工伊彎說，他到冠軍磁磚工作已12年，在政府放寬移工政策後，現已獲公司升為中階技術人員，可以每3年一簽，最長9年，工作收入都更穩定，會繼續在工作崗位全力以赴；也來自印尼的看護阿妮來苗栗6年多，先前受雇照顧百歲人瑞阿婆，目前看護80多歲中風的阿公，雇主對她很友善，現在她還可講流利的國語，也學會做客家菜，能獲選模範移工和看護，他們都非常開心。
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