網傳建商助高虹安搞自辦重劃 竹市府駁：皆前市府核定

有網路臉書粉專昨天發文稱新竹市政府重劃案件涉及派系與建商等利益團體，並在背後暗助市長高虹安當選等內容。竹市府今天發出聲明指相關貼文是惡意抹黑，強調貼文所述純屬憑空杜撰臆測，「絕非事實」，並說明高虹安市長上任後並未核准任何一件自辦重劃案，目前還在進行中的自辦重劃案件，皆為前市府核定實施案件。

該臉書粉專的貼文內容提到，高虹安當選根本不是什麼「新政治」，而是精緻包裝過的舊利益勢力和投機的左派口號政客，聯手打擊中道篤實市政的一場荒謬之戰。並稱背後暗助高虹安有財團與建商，建商匿名暗樁在地方群組裡頭幫忙高虹安帶風向。

該貼文特別點名，關埔地區爭執點根源是前市長許明財搞關埔重劃的時候，採行的是地主自己搞的「自辦重劃」，還擺爛到連下水道系統都不做、連學校校地都縮減。前市長林智堅上任後堅持關埔要「公辦重劃」，也因為此番堅持遭到建商和地主怨恨。

針對臉書粉專的貼文內容，竹市府今天嚴正駁斥都是不實影射，現有自辦重劃案均於新市府團隊上任前核定實施，但為強化工程施工品質，市長高虹安上任後即指示依法、依規定核實辦理自辦重劃工程預算書圖審查，並強化施工查核頻率，以維護公共工程品質。

竹市府也強調，該社群媒體匿名文章一發出後，短時間留言及按讚數未有大幅增加，但分享轉發數卻高達百次以上，比例不同於一般網路常態，明顯惡意散播不實消息，呼籲言論自由不應淪為中傷誹謗工具。

竹市府地政處說明，新竹市目前進行中的自辦重劃案件包含4件市地重劃案與3件農村社區土地重劃案，皆為前市府核准成立籌備會及重劃會，並核定的重劃計畫書，其中最受矚目的光埔二期自辦市地重劃案，2021年5月核准開工，其餘案件仍在進行工程書圖審查或修訂作業。

地政處進一步表示，為確保民間自辦重劃公共設施工程品質，高虹安市長上任後，不僅成立工程查核小組，更提高工程查核密度，於工程進度達15%、30%、45%、60%、75%、90%時皆需辦理查核，以確保施工品質。並強調市府基於監督立場，嚴格把關公共設施施工品質，絕不會向任何利益團體或建商靠攏。