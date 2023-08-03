台灣客家研究先驅、苗栗客家大老陳運棟 91歲高齡辭世

苗栗縣客家大老陳運棟昨天辭世，享耆壽91歲，他是國內客家研究先驅，著作等身，獻身教育近半世紀，培育無數英才，曾當選過兩屆國大代表，樹立文人從政典型，早年在私立大成高中任職校長，包括現任縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌及行政院中部聯合 服務中心執行長徐定禎都是他的學生。

陳運棟1978年出版「台灣的客家人」，努力在學術刊物發表文章，奠定他在客家研究的地位，30多年來並致力苗栗縣多個鄉鎮市誌的編篡工作；苗栗縣志重修時，他被推為總編纂，在他帶領下，完成全套共33卷41冊的苗栗縣志，這套「在地人寫在地事」的縣志，由地方各領域專業者撰稿，內容、資料冠於全國。

陳運棟投入客家研究多年，2009年曾獲客委會客家終身貢獻獎，近年因年事已高，較少現身公開場合，據了解，昨天他與家人用過午餐後，睡午覺小憩，兒女發現父親久未起床，發現老人家已於午睡中安詳辭世。

陳運棟1934年出生在頭份的書香世家，高祖父陳春龍於清光緒2年修建「向陽書院」，曾祖父陳展鴻原致力科舉，1895年乙未割台後，從此坐館向陽書院，教育地方子弟；父親陳毓琳也擔任國小校長。從陳春龍到陳運棟，陳家五代以教育為業。陳運棟新竹師範畢業才19歲，擔任國校教師，後來高、普考及格，但他並未轉任公務員，到大成中學任教，1999年在校長任內退休。

1991年陳運棟在國民黨及前立委徐成焜拜託下，以最高票當選第二屆國大代表，後再連任；他曾提及原本已無意連任，第二次參選是李登輝總統親自打電話拜託，他才勉為其難接受。