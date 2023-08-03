蓋到一半解約 竹市西大路「停七」停車場最新進度曝光

新竹市西大路（停七）立體停車場因原廠商工程嚴重落後，市府去年12月15日主動與廠商解約。由於停車場工程停擺迄今，市府交通處重啟續建工程招標作業，第2次招標於今日順利決標，由昱盛營造股份有限公司與啟雄企業有限公司共同承攬得標，總工程經費1億8575萬元，預計今年9月底開工，明年6月底完工。

竹市府交通處指出，西大路（停七）立體停車場提供284格汽車、321格機車，2021年3月30日開工，原預定2022年底完工，但承攬廠商施工進度嚴重落後44%，市府要求廠商提送趕工計畫，但廠商所提計畫無加緊施工的作為，未能通過委員審查，故市府依契約相關規定在去年12月15日與該廠商終止契約。

停七立體停車場為新竹市獲中央前瞻補助的停車場工程之一，目前主結構體已經完成，續建工程總工程經費1億8575萬元，由昱盛營造與啟雄企業共同承攬得標。

交通處長倪茂榮說，該承攬團隊承攬公共工程經驗豐富，曾獲行政院公共工程委員會頒發公共工程金質獎佳作、內政部營建署馬路好行優良獎及其他縣市公共工程品質等獎項，公共工程履歷近五年內查核成績多次評為甲等，具積極面對及解決問題能力及態度，獲評選委員肯定。

倪茂榮也表示，停七停車場續建工程決標後，市府將積極安排施工前協調會議，也將積極督促得標廠商確實掌握施工進度，盼如期如質完工啟用，解決西大路停車需求。