竹市唯一！「台日混血」小學生苦練桌球 獲選少年國手

新竹市東園國小沒有桌球校隊，但一群桌球社團學生努力耕耘，近年在桌球場上發光發熱。其中，升上六年級的小島龍也是台日混血兒，每天至少訓練4到5小時堅持不放棄，表現比同齡學生穩健，今年在強敵環伺下獲選U11少年國手，是新竹市唯一，相當難得；家長們也期待能獲市府公開表揚，給努力投入桌球運動的孩子鼓勵。

桌球教練郭晉城說，東園國小桌球社約15、16名學生，雖然是社團性質，但學生們對桌球很有興趣，放學後會步行到球館持續訓練；一開始訓練艱辛、沒冷氣，在看見學生們練習時眼神堅定，「希望變強打出成績」，自己也甘願犧牲時間陪孩子們練習。

從去年起，東園國小桌球社學生無論參加新竹市、全國性桌球賽團體或個人都有好成績，包括今年歐克盃全國桌球錦標賽、虎科盃全國桌球錦標賽、自由盃全國錦標賽、蝴蝶盃全國桌球錦標賽都獲名次，6月的市長盃也抱回高年級男女雙料冠軍等佳績。

今年從小五升上小六的小島龍也更讓教練團與家長們驚艷，他今年5月參與少年國手選拔，在競爭激烈的男子選拔中當選U11少年國手第九名，不僅是入選今年少年國手12人之中唯一來自新竹市的孩子，也是新竹市事隔3年再度有小學生獲選，表現相當亮眼。

郭晉城說，小島龍也從小一開始練桌球一路到現在升上小六，小島非常肯花時間，周一到周六都在訓練，平均每天花4小時到5小時，即使連假也不休息，比同齡的小孩更要努力且堅持。他也讚許小島龍也的正手拉球相當穩健，穩定性比其他孩子來得好。