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竹市風城藝術節表演免費看 香山天后宮周六上演白蛇傳

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府在暑假推出2023風城藝術節活動，第3場演出將於後天（5日）晚間7時在香山天后宮開演「白蛇傳」。圖／竹市府提供
新竹市政府在暑假推出2023風城藝術節活動，第3場演出將於後天（5日）晚間7時在香山天后宮開演「白蛇傳」。圖／竹市府提供

新竹市政府在暑假推出2023風城藝術節活動，第3場演出將於後天（5日）晚間7時在香山天后宮開演，邀請唐美雲歌仔戲團演出浪漫民間傳奇「白蛇傳」。節目開演前還有捐發票換好禮、超夯公仔扭蛋兌換活動，市長高虹安邀大小朋友共度美好周末夜。

唐美雲歌仔戲團表示，「白蛇傳」是民間發展出來的傳說故事，演繹「白蛇」的白素貞與許仙堅定不移卻又經歷磨難的愛情故事，其中最有看頭的經典橋段包含「遊湖借傘」、「端午現形」、「盜仙草」、「水漫金山」，融合了細膩唯美的生旦文戲、精彩火熾的武打場面。

後天晚間7時在香山天后宮開演的「白蛇傳」將由國家文藝獎得主唐美雲、人間國寶小咪等知名演員，帶領中青代演員一同演出，從既有的人物故事出發，在保留經典橋段前提下，重新改編後開啟一段全新的探索，透過「老戲新唱」重新詮釋經典戲曲。

新竹市稅務局表示，欣賞「白蛇傳」之前，風城藝術季現場還有捐發票活動，民眾只要捐7到8月份雲端或紙本發票3至50張，可兌換好禮有帆布袋、運動水瓶、洗衣袋、洗衣精及電影票等；捐贈雲端發票5張，則可參加超夯公仔扭蛋1次。每張發票金額10元以上且不得連號，每人限換2份，數量有限換完為止。

交通處表示，為維持活動周邊交通順暢，活動當日西濱快速公路（台61線）北上79.5公里至80.5公里路段外側開放民眾停放汽車，中華路五段648巷內宗明家具前方廣場開放民眾停放機車，開放停車時間為17時至22時，請民眾配合交管。

2023風城藝術節皆為免費入場欣賞，12日晚上7點在普天宮上演台灣特技團「島藝·陣魂曲」；26日晚上7點在天公壇公園上演紙風車劇團「諸葛四郎」。演出相關資訊，請上新竹市文化局網站https://culture.hccg.gov.tw/查詢，或撥打03-5225161。

新竹市政府在暑假推出2023風城藝術節活動，第3場演出將於後天（5日）晚間7時在香山天后宮開演「白蛇傳」。圖／竹市府提供
新竹市政府在暑假推出2023風城藝術節活動，第3場演出將於後天（5日）晚間7時在香山天后宮開演「白蛇傳」。圖／竹市府提供

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