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去年統計全桃園最危險路口 改標線、動線改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢中美、延平路口大改善，增加行人通行安全，盼降低肇事數量。圖／桃園交通局提供
桃園中壢中美、延平路口大改善，增加行人通行安全，盼降低肇事數量。圖／桃園交通局提供

桃園中壢延平、中美路口為複雜的六岔路口，經交通部統計顯示，此路口為去年桃園肇事件數最高達53件，經桃園交通局檢視路口肇因上月18日開始進場路口改善工程，期望路口大改造後可擺脫惡名，最重要能降低事故風險。

交通局表示，中壢延平路中美路口是複雜六岔路口，相較於一般正交路口肇事風險較高，適該路口旁有中壢監理站出入口及延平路382巷，去年53件事故中就有至少8件為左轉進延平路監理站或382巷與對向直行車發生側撞事故，加上監理站入口退縮空間常有車輛違停，造成車輛及人車衝突不斷。

交通局首先規畫縮小路口，將既有六岔路口改為十字路口（不含大同路），進入監理站及延平路382巷車輛已不能任意跨越雙黃線，僅能利用延平路（往中壢市區方向）右進，簡化行車動線，同時利用實體設施將監理站前空間作人車阻隔，不僅防止車輛任意違停，也提供行人安全的駐足空間，並搭配有搭配偏心左轉車道設計，兼顧路口安全跟行車效率。

交通局長張新福說，本次路口大改造初期用路人因為習慣改變一定有不適應問題，經第一波工程調整後，相關路口標線、號誌桿位及行人空間連續性會再滾動式檢討。

桃園中壢中美、延平路口大改善，盼降低肇事數量。圖／桃園交通局提供
桃園中壢中美、延平路口大改善，盼降低肇事數量。圖／桃園交通局提供

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