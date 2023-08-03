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竹科台積電2奈米廠旁道路成黃河 民眾趕上班涉水摔車

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
一名20歲因趕著上班，行經淹水路段導致自摔，所幸無大礙。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
一名20歲因趕著上班，行經淹水路段導致自摔，所幸無大礙。圖／寶山鄉長邱振瑋提供

受中颱卡努外圍環流影響，新竹縣寶山鄉昨天上午8時許在1小時內降下34毫米大雨，其中寶山交流道通往竹科的重要道路瞬間暴漲成黃河，不少民眾為了趕上班只好冒險通過，造成民眾摔車和多輛車拋錨熄火。新竹縣寶山鄉長邱振瑋指出，因台電配合台積電2奈米廠正在遷移電塔，但疑未做好水土保持，導致泥沙流進排水溝造成阻塞，但昨天已排除，今天已無淹水現象。

邱振瑋指出，該路段科環路與大雅路口為寶山交流道通往竹科重要道路，因台積電正在進行2奈米廠興建工程，台電也配合工程遷移電塔，但因疑似沒做好水土保持，導致泥沙、石頭跑進排水溝阻塞，昨天上午7時許因為強降雨，路面淹水宛若黃河，但因民眾趕著上班，只好勉強涉水，過程也造成20歲男子摔車和不少車輛熄火拋錨。

邱振瑋表示，由於附近施工單位包括台電、台積電、竹科管理局、亞東氣體，以及寶山鄉公所本身也有道路工程。寶山鄉公所獲報後，第一時間派出清潔隊並與新竹縣工務處聯手清除排水溝淤泥，不少熱心民眾見狀也一起來幫忙，台積電、台電和科管局人員獲報後，也陸續趕來幫忙，由於昨天已經清除完排水溝淤泥，今天豪雨已不影響排水、沒有再出現類似淹水狀況。

新竹縣消防局表示，昨天上午8點31分，一名20歲男子行經寶山鄉大雅路二段往加油站方向因行經淹水路段導致自摔，造成雙腳脛骨與左手肘疼痛，送醫後已無大礙。

邱振瑋強調，未來會要求所有施工單位，包括寶山鄉公所本身，做好水土保持和交通維持計畫，避免類似事件再發生。

昨天上午7時許因為強降雨，通往竹科道路淹水宛若黃河，但因民眾趕著上班，只好勉強涉水。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
昨天上午7時許因為強降雨，通往竹科道路淹水宛若黃河，但因民眾趕著上班，只好勉強涉水。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
新竹縣寶山鄉昨天上午8時許在1小時內降下34毫米大雨，其中寶山交流道通往竹科的重要道路瞬間暴漲成黃河。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
新竹縣寶山鄉昨天上午8時許在1小時內降下34毫米大雨，其中寶山交流道通往竹科的重要道路瞬間暴漲成黃河。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
邊坡的土石流進排水溝中，造成淤積。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
邊坡的土石流進排水溝中，造成淤積。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
不少民眾趕上班勉強涉水，差點摔車。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
不少民眾趕上班勉強涉水，差點摔車。圖／寶山鄉長邱振瑋提供

台積電 卡努颱風

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