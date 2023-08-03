卡努來襲 桃園4風景區休園、地景藝術節延後開幕

颱風卡努逼近，目前台北、新北、基隆、宜蘭納入陸警範圍。中央氣象局雖未將桃園市公告為陸上颱風警戒範圍，不過受到外圍環流影響，桃園市政府今天宣布，原定明天開展的2023桃園地景藝術節，延後一天至8月5日上午9點開展，另風景區管理處轄管的部分景點也在今天休園，維護旅客安全。

市府文化局表示，桃園地景藝術節相關裝置藝術作品會加強防颱措施以確保安全，氣球裝置先消氣，蓋帆布壓沙包加固，其他部分作品組件會先行拆卸，於颱風過後再進行組裝充氣，造成參觀不便，敬請見諒，相關訊息請見官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

市府觀旅局表示，為維護遊客旅遊安全，風景區管理處轄管大溪市立中正公園景觀電梯今日起暫停開放使用，另角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區亦自今天起休園，重新開放時另行公告。