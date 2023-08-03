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桃園地景藝術節臨時喊卡 受颱風影響改5日開展
2023桃園地景藝術超過20件裝置藝術，今年分別在龍潭、青埔展區2地展覽，原明天開展，不過受到卡努颱風影響為確保藝術作品及參觀民眾安全，原明日開展的活動將延後1天至8月5日上午9時開展。
地景藝術節已邁入第11年，去年因疫情停辦1年，今年以「桃園尞尞」主題，邀請許多國內外藝術家與在地民眾、學校、宮廟創作藝術作品美不勝收，歡迎來寮（客語來玩之意）。
今年國內外藝術家18人參展，超過20件裝置藝術作品，分別在龍潭、青埔展區2地展覽，不過桃園市文化局今表示，原預定8月4日開展的地景藝術節，因受卡努颱風及外圍環流影響，為確保藝術作品及參觀民眾安全，延後1天至5日上午9點開展。
另因應颱風，相關裝置藝術作品會加強防颱措施以確保安全，氣球裝置先行消氣，蓋帆布壓沙包加固，其他部分作品組件會先行拆卸，於颱風過後再組裝充氣。相關訊息請見官方網站或臉書粉絲專頁查詢。
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