停水補償3天僅100元 關西人不滿

新竹縣鳳山溪6月12日遭艾斯巴達公司汙染，昨首度舉行協調會。自來水公司將向艾斯巴達求償644萬元，7600多戶停水戶則減免3天基本費和水費補償，居民不滿停水補償僅約100元，連停水時買水都不夠用，無濟於事。關西鎮長陳光彩說，對艾斯巴達的公害集體訴訟求償已在進行，請民眾保留好相關證據。

立委林為洲與關西鎮公所邀集水公司、環保署等舉行協調會，水公司第三區管理處長丘宗仁簡報時指出，因艾斯巴達廢液汙染鳳山溪，關西淨水場遭汙染，7月14日已發函至新竹地檢署，向艾斯巴達求償644萬元。

至於民眾停水損失，丘宗仁說，原水汙染造成7657戶連續停水逾24小時，依營業章程第32條，每戶扣減3天基本費和用水費，於9、10月水費扣減。

由於自來水費基本度數2個月僅75元，加上用水費1度約7元，換算3天僅賠償約100元，引起民眾不滿。有民眾指出，水公司說自己也是受害者，但提供民眾用水時沒做好把關，「就像買到過期食品，賣家難道不用負責？」

新竹縣關西鎮環境守護協會總幹事繆繆也說，水公司求償644萬元，但只補償停水用戶3天停水費，關西鎮有很多弱勢家庭、獨居老人，現在水塔還是有臭味，沒清洗乾淨，希望自來水公司了解用戶端損失、幫助這些弱勢民眾。

另外，關西鎮民也成立自救會提出7點訴求，包括徹底清除鳳山溪河床底泥、拆除取水口沿岸違章工廠、輔導汙染化工廠遷廠、石門水庫水源開放關西地區使用、飲用水取水口遷往安全地點等。關西鎮環境守護協會監事宋明光說，畫設自來水水質水量保護區至少需2至3年，但取水口一定距離畫為保護區是縣府權責，只要公告即可，同時輔導工業區遷移。

邱宗仁說，水公司已提出14.2億的中長期改善計畫，將石門水庫原水引進關西淨水場及更新現有管線等。林為洲說，水利署也同意畫設水質水量保護區，畫設後不能再設立工廠。