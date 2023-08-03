竹北天坑凹陷積水 三義漏水淘空路基

新竹縣竹北市「天坑」事件周邊道路經鑑定安全無虞後，解封還路於民，未料昨發現勝利二路疑凹陷、出現積水，豐邑建設表示檢測結果正常，將開挖釐清路基狀況。苗栗三義鄉水美街路昨天則因地下自來水管線漏水造成道路坍陷，轎車右前輪卡進坑洞動彈不得，相關單位已搶修處理。

竹北市勝利二路路面凹陷，引發居民擔憂，1名住戶說，「路面沉陷的現象越來越明顯，還有長方形沉陷的點」，範圍看起來很大，讓他們又浮現天坑的陰影，「吃也吃不好，睡也睡不好。」

勝利二路就位於豐邑建設的建案工地旁，業者回應，該路段近期透地雷達及道路沈陷檢測結果正常，疑凹陷不平處最大下陷值約0.6公分，現象尚屬輕微，獲報後立即派員勘查。後續將剔除柏油觀察路面下方土壤狀況，也將會同主管機關及外部專業技師檢查路基狀況。

竹北市公所主秘張瑞龍表示，豐邑建設現勘後表示會開挖，並向公所申請路權，公所將全力配合。新竹縣府指出，已要求建商盡速釐清問題等，以最嚴謹態度消除民眾疑慮。

此外，苗栗縣三義鄉水美街路段昨天突然坍陷，造成轎車右前輪卡進坑洞動彈不得，台灣自來水公司第三區處初步研判是直徑200毫米管線漏水、淘空路基釀禍，將開挖路面搶修。

勝興村長陳志奇說，水美街去年也發生坍陷事故，當時採灌漿補救，並反映水美街一帶自來水供應水壓偏低，無法上到3樓，希望水公司整體檢討改善。