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桃園吊車翻覆 封路7小時 塞爆惹怨

聯合報／ 記者周嘉茹鄭國樑陳俊智／桃園報導
桃園經國路昨晨發生吊車翻覆事故，直至中午遲未恢復通行惹怨。圖／讀者提供
桃園經國路昨晨發生吊車翻覆事故，直至中午遲未恢復通行惹怨。圖／讀者提供

桃園市桃園區經國路昨天清晨近6點發生吊車翻落路面事故，造成全線道路封閉，直到下午近1點才恢復通行，但交通大打結引發民怨。警方調查，載運吊車的聯結車疑因停紅燈緊急煞車，造成吊車翻落路面，吊車重達50噸吊離費時，有緊急引導用路人改走替代道路，後續將裁處聯結車駕駛。

警方調查，昨天清晨5點55分，李姓聯結車駕駛載著吊車行駛經國路往蘆竹方向，行經同安街336巷口疑未注意號誌變換，在黃燈轉紅燈時急剎，載運的吊車重心不穩往慢車道側翻，還壓到一輛陳姓男子駕駛的小貨車，幸無人傷亡。

由於經國路為主要幹道，適逢上班尖峰時段及加上下雨，警方獲報到場引導交通，指引民眾改道行駛春日路，並同時通知吊車公司派出3輛吊車前往救援，但吊車太重，仍花了7小時才吊離現場。

吊車翻覆事故造成當地嚴重回堵，用路人怨聲載道。陳姓市民抱怨「從凌晨到中午還無法排除，太離譜」，事故地點鄰近敏盛經國總院、家樂福，平常車流量較大，封路連帶衝擊到周邊大興西路、同安街、南平路甚至春日路、中正路車流都回堵，原本1分鐘就能通過的馬路，塞了快半小時。

警方解釋，吊離吊車時發生吊繩斷裂打壞一旁紅綠燈情形，耽誤到處理進度，於昨天中午12點50分排除障礙通車。李姓聯結車駕駛載貨物脫落，警方將依法告發，可處罰6萬至30萬元。

桃園

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