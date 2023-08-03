人行道狹小違停又嚴重 機捷A22站通車 周邊似行人地獄

機場捷運A22老街溪站7月31日甫通車，吸引不少人搭乘。但有市民向本報投訴指出，A22老街溪站周邊中央西路、中豐路的人行道環境不友善，行人前往捷運站須走在車道，險象環生，記者實地走訪也有感如「行人地獄」。市府回應，將加強取締違停、改善人行道提升安全。

機捷A22老街溪站設置中央西路、中豐路2大出口，記者走訪確認周邊水泥人行道及停車格設置完成，不過中豐路出口對面的興國路37巷到永嘉街、中美路約100多公尺長道路，路旁雖畫紅線，但人行道距離小、豎立電桿擋路，加上路邊違規停車嚴重，行人被迫走上慢車道，險象環生。

市政府交通局回應，A22站中豐路出口對面，人行道較小，過去常有違停的車輛，交通局將行文警方優先執行取締違規停車，並且與市府養工處、中壢區公所研議改善中豐路出口對面的人行道。

中壢警分局表示，將安排警力加強取締違停，提升行人行的安全。市府養工處也說明，該路段人行道路幅小，又屢有車輛違停，經檢視路段旁若要增設人行道空間涉及私有地，將與交通局進一步研議如何增加人行道路幅空間，維護行走安全。