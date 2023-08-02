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死貓吊樹頭死狗放水流走入歷史 竹縣動保自治條例禁止

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣動物保護自治條例規範寵物屍體處理過程並應注意生命尊嚴，不得將寵物屍體懸掛樹上、投於水中或隨意棄置。圖／新竹縣動保所提供
新竹縣動物保護自治條例規範寵物屍體處理過程並應注意生命尊嚴，不得將寵物屍體懸掛樹上、投於水中或隨意棄置。圖／新竹縣動保所提供

為尊重生命、保護動物，新竹縣動物保護防疫所於今年完成預告「新竹縣動物保護自治條例」，8月將送新竹縣議會臨時會審議，其中包括寵物外出需加繩鍊，寵物屍體處理過程應注意生命尊嚴等，並補助鼓勵認領養流浪犬貓，藉以補足母法動物保護法的不足，期盼未來更加落實新竹縣保護動物理念，打造動物友善城市。

新竹縣動保所說明，新竹縣動物保護自治條例共16條，詳列縣府相關單位於執行動物保護相關業務的權責劃分、明定飼主責任。該條例也賦予動保所人員執行動物救援救傷權能，並且課予虐待動物行為人應償付相關的醫療費用。

至於傳統習俗「死貓吊樹頭，死狗放水流」條例內也規範寵物屍體處理應符合環保、衛生及動物防疫法規，處理過程並應注意生命尊嚴，不得將寵物屍體懸掛樹上、投於水中或隨意棄置。

條例內也明定新竹縣流浪犬貓族群控制處理方式，縣府得補助民間機構或團體實施流浪犬貓族群控制計畫，同時加強推廣動物保護教育相關課程，並納入縣府各級學校教育行政人員進修課程，並明定違反本法規定罰則等。

動保所長彭正宇說，近年新竹縣動物保護工作在縣長楊文科支持下，已有許多具體成果，包括設立動物保護教育園區、成立動物管制隊、24小時動物救援、增設動物收容所專任獸醫師、增設動物收容管制課等，這次參考其他縣市的動保自治條例，擬訂本縣相關草案，希望順利通過議會審查，更加落實動保工作。

楊文科也說，希望草案內容更加清楚且明確，規範人與動物間應秉持友善與尊重，期能藉由草案制定，更加落實保護新竹縣動物權益及照顧動物，草案若經議會通過，將補上新竹縣動物保護工作的新拼圖，彰顯新竹縣保護動物理念。

新竹 寵物

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