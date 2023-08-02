竹縣關西鎮民組自救會提7訴求 盼鳳山溪沿岸汙染工廠遷移

新竹縣鳳山溪遭艾斯巴達公司汙染已滿52天，立法委員林為洲與關西鎮公所今天召開首次汙染後續處理情形及賠償方案協調會，關西鎮民也成立自救會提出7點訴求，盼汙染化工廠遷廠等。關西鎮環境守護協會也希望新竹縣政府盡快擴大、公告取水口保護區範圍。林為洲也說，將與竹縣府討論設置範圍，未來設置水源保護區後，將不能再設立工廠。

關西鎮民代表會主席羅仕典指出，他已帶領關西居民成立自救會，並向縣府提出7大訴求，包括徹底清除鳳山溪河床底泥、拆除飲用水取水口沿岸違章工廠、依法禁發飲用水沿岸汙染事業廢棄事業營業許可、輔導汙染化工廠遷廠、石門水庫水源開放關西地區使用、飲用水取水口遷往安全地點、反對關西鎮所有汙染源等。

新竹縣關西鎮環境守護協會監事宋明光認為，劃設自來水水質水量保護區至少需要2至3年作業時間，但飲用水取水口一定距離保護區範圍劃設是縣府的權責，只要公告就可以進行，他也希望擴大保護範圍，將上游1000公尺改成5000公尺，並左右擴大50至100公尺，同時輔導工業區遷移。

新竹縣環保局也回應，自來水水質水量保護區原則上權責在自來水公司和中央單位，環保局權責則是依淨水場上下游劃設保護區，但現今大範圍還未劃設，加上未來淨水場若不在這取水，保護區範圍就會取消，原則上要將大範圍先劃設起來，再由環保局來公告保護區範圍，權責上目前是這樣分工。

林為洲表示，自來水公司已提出將石門水庫原水引進關西淨水場及現有管線更新等共計14.2億的中長期改善計畫，他會持續監督落實，水利署也同意劃設水質水量保護區，確保民眾用水安全，未來他也會和新竹縣政府討論設置範圍，未來設置水源保護區後，工廠將不能再設立。