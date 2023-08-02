更好騎了！新竹17公里海岸線自行車道鋪面改善完工

新竹市17公里海岸線自行車道環境優美，是不少人單車漫遊的首選。新竹市政府爭取到交通部觀光局補助投入總經費2000萬元，今年著手改善3300公尺長自行車道鋪面、整修沿線景觀節點，並透過既有硬體設施減量增加綠帶空間，已於7月30日完工，騎乘體驗再升級。

竹市府城市行銷處指出，17公里海岸線自行車步道過去因興建年代較為久遠，早期混凝土路面常有破損、局部修補後造成不平順，加上部分區段車道與相鄰步道、海堤也有高差，易有騎乘安全性疑慮，因此，工程特別將自行車鋪面全面更換為瀝青混凝土，降低騎乘時的不適感。

今年展開的17公里海岸線自行車步道與沿線景觀改善，改善範圍由北到南分別為「看海公園周邊」、「水資源公園外環」與賞「蟹步道以南至朝山曬船橋」等3段自行車道。其中，看海公園周邊的海天一線增設了海角觀海平台及導入綠色植栽，讓單車族能自在欣賞落日美景。

此外，水資源公園外環自行車步道為17公里海岸線上極佳的溼地觀察段及觀看香山夕照景點，香山濕地漲潮時，鷺鷥、鷸鴴科等留鳥與候鳥會移來此處的水岸泥灘地及淺灘，是候鳥重要休憩區，這次改善也將該區段混凝土仿木欄杆更換為安全性路緣與景觀綠帶收邊，拉近遊客與香山濕地間的距離。