小改善大效益！「竹科門戶」慈雲路這路口1招改善有感

新竹市慈雲路是通往新竹科學園區的重要道路，市府交通處近日運用市庫經費替慈雲路、埔頂二路路口退縮行人穿越線、增加人行庇護道，「小改善大效益」。不少用路人都有感早該做了，過馬路更加安全，轉彎車也多了緩衝空間，減少人車衝突。

慈雲路是通往竹科要道，車流量很大，其中慈雲路接埔頂二路路口鄰近好市多、迪卡儂、壽司郎等連鎖賣場與餐廳，過馬路的行人也不少。今年初交通部長王國材到地方視察時，發現該路口轉彎車容易因視線死角撞到行人，請市府先行改善。

市府交通處最近利用2個工作天將行人穿越線退縮、保留路口前的中央分隔島作為行人庇護空間，並在路旁設置無障礙斜坡道。完工之後，不少用路人都有感「更安全了」，有工程師就回饋行穿線退縮後「像走在台北一樣」，帶小孩過馬路更放心。

不過，因為行人穿越線退縮後，既有行穿線是採黑色標線覆蓋，有民眾反映若是在夜間或是下雨天時，可能會因視線不好誤認行穿越位置。市府交通處表示，因刨除標線需要封路恐影響車流，所以目前先暫以黑色標線覆蓋，後續會逐步刨除處理。

時代力量市議員蔡惠婷也在臉書發文肯定此改善工程，她說，這路口過去險象環生，自己也曾向議會提案改善，但遲無進展，肯定現在市府交通處終於正視處理、提升安全，行穿線退縮可拉長人、車距離，避免轉彎時視線受A柱死角阻擋，加上有了行人庇護島能迫使轉彎車擺正車頭，通過行穿線，不少人都向她回饋過馬路更加安全了。

蔡惠婷表示，今年初由立委邱顯智協助安排交通部長王國材到地方考察交通，市府後續提出「慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善計畫」，最近也迎來核定的好消息，期待後續慈雲路路廊逐步改善到位，包括慈雲高架橋下迴轉道、避車彎等改善工程。

市府交通處指出，新竹市慈雲路廊及光復路一段2項交通安全改善計畫已獲內政部營建署核定總經費1億2856萬元，中央補助1億542萬元、市府自籌2314萬元，2案預計9月完成規畫設計發包、2024年動工。