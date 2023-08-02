職場一日體驗免費參與 30歲以下青年快報

桃園青年局為協助青年探索未來職涯方向，持續辦理一日職場體驗活動，與超過35間優質企業合作，包含昇恆昌股份有限公司及中華電信股份有限公司，由企業主管帶領學員深入企業感受職場環境，並實作課程了解工作內容，期望青年參加職場體驗後留在桃園就業。

一日職場體驗活動與特色企業合作，帶領青年體驗平時接觸不到的工作環境，讓學員走入桃園機場昇恆昌免稅店，認識昇恆昌集團內部組織，也了解各式精品、化妝品與香水的品牌與行銷模式。就讀開南大學應用日語學系同學表示，一日體驗非常充實，可藉著員工的分享，感受到最直接的企業文化，畢業後會希望加入成為昇恆昌的一員。

中華電信場次則強調在地產業的連結，促進桃園青年在地就業的可能性，也實地走訪5G垂直領域應用展示場域，體驗智慧農業、5G關鍵技術、智慧製造等新興科技，不少學員參訪後除認識中華電信企業理念外，更驚嘆中華電信的創新研發能力，感受到電信產業已進入5G智慧應用時代。

青年局長侯佳齡表示，工作場域是每個新鮮人進入職場前最多的想像，努力做好服務與輔導，讓大家不走彎路，在12月前持續開放眾多場次報名，如致力老屋改造與空間活化的屋蹐文化有限公司、專精智慧自動化與機器人產品開發的祥儀企業股份有限公司、提倡資源循環零廢棄的中台資源科技股份有限公司等。