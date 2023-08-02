土地公枴杖、八家將竹刀 苗縣首次推出竹頭筊工藝展
見過土地公手持的竹頭杖和八家將甘、柳將軍的竹刀嗎？苗栗縣文化觀光局今起在山月軒展出一場歷年來少見的「匠心具竹」不朽竹頭筊工藝展，將老藝師黄奕薰自年輕時從事廟宇木匠藝師數十年來承襲的好手藝及法器作品呈現，盼傳承瀕臨失傳的竹頭筊傳統工藝，部分展品創作並蛻變為充滿吉祥的飾品，讓人耳目一新，展期至8月21日止。
文觀局指出，黄奕薰是嘉義縣政府2022年登錄文化資產傳統工藝的竹頭筊保存者，他投身竹頭筊創作已30餘年，長年致力於工藝與宗教藝術傳承；竹頭筊工藝發展自民間信仰，透過精湛的技術，製作出如同農曆初8，月娘的完美弧度，傳遞著信徒向神明的祈願。
這次展覽還特別展出由刺竹頭製成的板筊法器，板筊又稱為板坯、竹刀，是台灣八家將藝陣中甘、柳將軍手持的法器，用於保護香擔儀式、驅除鬼魅與掃除邪害；刺竹的竹桿高大堅硬，刺竹頭硬韌粗獷且具靈性，配上羽扇跳陣顯得意氣風發，現場的氣勢與風采無可取代。
展演藝術科指出，近年來由於陸製木筊傾銷，甚至出現塑膠製品取代的現象，傳統的竹頭筊漸被世人淡忘，引發黃奕勳對傳統文化流失的憂心，投入竹頭筊工藝的推廣與傳承，盼透過展覽引領觀眾看見傳統竹頭筊的獨特創作方式與內涵，也藉此傳遞善緣。相關訊息可上Fb「貓裏藝文」粉絲專頁、苗栗縣文化觀光局網站查詢。
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