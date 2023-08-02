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台3線補助裝設氣密窗 苗栗縣府籌編明年預算300萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣台3線沿途住戶抱怨噪音吵人，縣府籌編明年預算300萬元，補助裝設氣密窗。本報資料照片
苗栗縣台3線沿途住戶抱怨噪音吵人，縣府籌編明年預算300萬元，補助裝設氣密窗。本報資料照片

苗栗縣台3線沿線噪音、廢氣汙染擾人，縣政府籌編3明年預算300萬元，公所對等補助居民裝設氣密窗，大湖鄉長黃惠琴大表歡迎，認為在客廳也不用大聲聊天，有助提升生活品質。

黃惠琴、獅潭鄉長劉淑能等人列席縣務會議，反映台3線噪音吵人，汽機車排放廢氣，也影響空氣品質，苗栗縣長鍾東錦也表示他每次到台3線，居民怨聲載道，尤其是假日，大型重型機車成群結隊更嚴重，指示縣府工務處籌編明年預算300萬元，補助裝設氣密窗。

工務處長古明弘說，初步構想台3線南庄鄉、三灣鄉、獅潭鄉優先，大湖鄉、卓蘭鎮等則將依執行要點辦理，縣府補助三分之一，鎮市公所補助三分之一，住戶自行負擔三分之一，縣府將邀集公所研商細節。

黃惠琴大表歡迎，她說，大湖鄉在南湖、義和村台三線沿線住家，睡覺不得安寧，客廳聊天也不時被噪音打斷，公所會配合盡力籌編補助裝設氣密窗的經費，支持縣府的政策，改善噪音及廢氣汙染問題。

噪音

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