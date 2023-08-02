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機捷A22站通車周邊行人地獄 一出口路段車占用、電桿擋
機場捷運A22老街溪站剛自7月31日營運通車，連日不少桃園市民搭乘，一名中壢區網友昨天向本報投書爆料指稱，A22老街溪站通車，周邊中央西路、中豐路的人行道環境，卻並不友善，行人前往捷運站須走在車道，險象環生。
市政府交通局今天上午表示，市府配合機捷A22老街溪站通車，該站體中央西路、中豐路二個出口周邊，已完成人行道及機車停車格等設置，目前在該捷運站中豐路出口對面，人行道較小，過去來常有車子違停，該局將行文警方優先執行取締違規停車，並與市府養工處、中壢區公所研議改善中豐路出口對面人行道，清楚畫設人行道，讓出人行道空間。
政府為杜絕「台灣行人地獄」惡名，重視行人路權，市民爆料機捷A22老街溪站周邊不友善行人，記者實地走訪發現，A22老街溪站體的中央西路、中豐路兩邊出口，周邊水泥人行道及停車格完成，不過在中豐路出口對面的興國路37巷到永嘉街、中美路大約100多公尺，道路雖畫紅線，但是人行道距離太小，不時豎立電桿擋路、路邊違規停車嚴重，行人必須走上慢車道，十分危險，有如「行人地獄」，非常不利行人。
中壢警分局表示，針對市民反映機捷A22老街溪站中豐路出口對面道路違規停車嚴重，警方接到市府通知，會立即安排警力加強取締違停，將道路人行道還給行人行的安全。
市府養工處表示，經咳視A22老街溪站出口人行空間路中豐路出口對面興國路37巷至中美路之間，人行道路幅小，又遭車輛違停，影響行人安全，請警方加強該路段取締違規停車之外，由於該路段人行道旁涉及私有地，該處將與交通局研議如何增加人行道路幅空間，維護行人行走安全。
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