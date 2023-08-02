銅鑼樟樹村的樟樹遭砍 生態保育課程工作者錯愕

苗栗縣銅鑼鄉樟樹村伍份埔福德祠後方樟樹林，村辦公室因安全顧慮申請修剪，生態保育課程工作者發現4棵從基部被伐除，大感錯愕，認為樟樹林因為樟樹村之名而刻意保留下來，卻沒有被「善待」。

銅鑼鄉文峰國小對面的伍份埔福德祠，後方的樟樹成林，樟樹村長吳興紹說，地方人士迭有反映樟樹老化，部分枝幹乾枯，威脅福德祠建築、學童，及廟前乘涼聊天民眾安全，因此申請鄉公所修剪枯木。

銅鑼鄉公所及吳興紹都強調，修剪都是安全的必要性，但生態保育課程工作者卻大感錯愕，指出樟樹林最老樟樹有90歲，刻意保留就是為了讓子孫可以了解為什麼叫做樟樹村，樟樹生病了，並沒有請樹醫師診治救樹。

他們說，這片樟樹林是樟樹村之寶，去年9月還在樹下辦了一場音樂會，回響相當熱烈，今年7月30日還規畫學員親近樟樹，未料，上午學員拓印樟樹樹幹的紋理，下午再回到樟樹林時，拓印的老樟樹已經被砍除，7月31日又有3棵樟樹遭殃，另有2棵相思樹也被伐除，散落的枝幹讓人痛心。